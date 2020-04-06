Распоряжение губернатора Камчатского края от 3 апреля 2020 года № 359-Р

Внести в распоряжение Губернатора Камчатского края от 12.03.2020 № 267-Р следующие изменения:

1) текстовую часть изложить в следующей редакции:

"В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Камчатского края от 19.12.2008 № 198 "О защите населения и территории Камчатского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", в целях предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации в Камчатском крае в связи с угрозой распространения на территории Камчатского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)

1. Ввести с 18 марта 2020 года на территории Камчатского края режим повышенной готовности для органов управления и сил Камчатской территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Обязать граждан до 30 апреля 2020 года включительно соблюдать режим самоизоляции по месту проживания (пребывания).

Указанное требование не распространяется на работодателей и работников органов и организаций, определенных в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)". Руководителям соответствующих организаций обеспечить оформление и выдачу работникам документа, подтверждающего их право на передвижение в целях осуществления трудовой (служебной) деятельности.

3. При соблюдении режима самоизоляции:

1) не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

2) соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метров (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

4. Обязать:

1) граждан, вернувшихся в Российскую Федерацию, при прибытии в аэропорт г. Петропавловска-Камчатского находиться в изоляции в условиях * обсерватора в течение 14 календарных дней со дня прибытия в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019";

2) граждан, посещавших территории Российской Федерации, где зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019):

а) при прибытии в Камчатский край сообщать о своем месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на "горячую линию" Министерства здравоохранения Камчатского края по телефону: 8 (4152) 20-12-16 в рабочие дни с 9:00 до 17:00, 8 (4152) 22-05-18 в выходные дни и нерабочее время, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю по телефону: 8 984 160 54 13, а также по телефону 112;

б) соблюдать режим самоизоляции по месту проживания (пребывания) не менее чем на 14 календарных дней со дня прибытия в Камчатский край;

в) при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться в поликлинику по месту прикрепления за медицинской помощью на дому без посещения медицинской организации;

3) граждан, совместно проживающих в период обеспечения изоляции с гражданами, посещавшими территории Российской Федерации, где зарегистрированы случаи заболевания COVID-2019:

а) соблюдать режим самоизоляции по месту проживания (пребывания) не менее чем на 14 календарных дней со дня прибытия в Камчатский край;

б) при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться в поликлинику по месту прикрепления за медицинской помощью на дому без посещения медицинской организации.

5. Приостановить до 30 апреля 2020 года включительно:

1) проведение в Камчатском крае досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан;

2) посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий и оказания соответствующих услуг, в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, а также ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах;

3) проведение досуговых мероприятий, в том числе работу кружков и секций, в центрах социального обслуживания населения;

4) проведение экскурсий и организованных туров;

5) посещение обучающимися организаций, предоставляющих общее, среднее профессиональное, высшее, дополнительное образование, а также организаций, осуществляющих спортивную подготовку;

6) работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов. Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций;

7) работу объектов розничной торговли и розничных рынков. Данное ограничение не распространяется на объекты розничной торговли и розничные рынки, реализующие продовольственные товары и (или) непродовольственные товары первой необходимости согласно перечню, утвержденному приложением 2 к настоящему распоряжению, аптеки и аптечные пункты, объекты розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с такими услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов);

8) деятельность торгово-развлекательных и торговых центров, за исключением мест розничной торговли продовольственными товарами и (или) непродовольственными товарами первой необходимости согласно перечню, утвержденному приложением 2 к настоящему распоряжению;

9) деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений;

10) работу салонов красоты, косметических салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие граждан;

11) оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме;

12) предоставление государственных (муниципальных) и иных услуг в помещениях органов власти и организаций (в том числе многофункциональных центров предоставления государственных услуг, центрах занятости населения), за исключением услуг, предоставление которых может осуществляться исключительно в указанных помещениях (в том числе многофункциональных центров предоставления государственных услуг, центрах занятости населения) при условии обеспечения предварительной записи граждан, а также осуществления государственной регистрации смерти и нотариальной деятельности. При этом государственные (муниципальные) и иные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, предоставляются исключительно в электронном виде;

13) регулярную перевозку пассажиров по маршрутам пригородного сообщения по регулируемым тарифам до садоводческих некоммерческих товариществ №№ 103, 105, 106, 107, 114, 123.

6. Приостановить:

1) до 1 июня 2020 года бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), гостиницах, расположенных в курортах регионального и местного значения, а также в иных санаторно-курортных организациях (санаториях), за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках. Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на граждан, ранее размещенных в соответствующих коллективных средствах размещения, до окончания срока их проживания без возможности его продления;

2) до 1 мая 2020 года бронирование мест, прием и размещение граждан в детских оздоровительных лагерях, а также на базах отдыха, в том числе в целях посещения бассейнов, в гостиницах, хостелах и иных организациях, предоставляющих гостиничные услуги, не указанных в пункте 1 настоящей части, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках, лиц, прибывших по направлениям медицинских организаций, лиц, следующих транзитом из/к месту жительства. Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на граждан, ранее размещенных в соответствующих коллективных средствах размещения, до окончания срока их проживания без возможности его продления.

7. До 30 апреля 2020 года включительно:

1) обязать всех работодателей, осуществляющих деятельность на территории Камчатского края, за исключением указанных в части 10 настоящего распоряжения:

а) обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;

б) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому;

в) при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего COVID-2019 в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

г) не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа граждан, посещавших территории, где зарегистрированы случаи заболевания COVID-2019;

2) рекомендовать всем работодателям, осуществляющим деятельность на территории Камчатского края:

а) обеспечить соблюдение рекомендаций по профилактике COVID-2019, размещенных на официальном сайте Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю в сети Интернет (http://41 .rospotrebnadzor.ru);

б) перевести работников на дистанционный формат исполнения должностных обязанностей при наличии организационно-технических возможностей;

4) организациям, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами на территории Камчатского края, проводить регулярную дезинфекцию подъездов многоквартирных домов.

8. Руководителям организаций с круглосуточным пребыванием граждан принять внутренний распорядительный акт о введении карантина на срок до 30 апреля 2020 года.

9. Руководителям религиозных организаций рассмотреть возможность введения ограничений на посещение гражданами объектов (территорий), находящихся в собственности религиозных организаций, и (или) используемых ими на ином законном основании зданий, строений, сооружений, помещений, земельных участков, предназначенных для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания.

10. Руководителям рыбохозяйственных, горнодобывающих и строительных организаций, привлекающих на сезонную (вахтовую) работу работников из других субъектов Российской Федерации и иностранную рабочую силу, при прибытии сезонных (вахтовых) работников:

а) осуществлять встречу работников в местах прибытия, их транспортировку к местам проживания с обеспечением изоляции на срок 14 календарных дней от других работников и населения Камчатского края;

б) принять меры к минимизации контактов прибывших работников с населением Камчатского края;

в) при отсутствии возможности транспортировки работников к месту работы в день прибытия на территорию Камчатского края осуществлять их размещение и содержание в пунктах временного размещения. Под пункты временного размещения допускается использование баз отдыха, санаториев и гостиниц, расположенных за пределами г. Петропавловска-Камчатского и г. Елизово;

г) при появлении у работников первых респираторных симптомов обеспечить их немедленную изоляцию и обращение за медицинской помощью без посещения медицинской организации.

11. Рекомендовать организациям и индивидуальным предпринимателям осуществлять реализацию непродовольственных товаров, не включенных в перечень непродовольственных товаров первой необходимости, утвержденный приложением 2 к настоящему распоряжению, осуществлять дистанционным способом с выдачей товара через столы заказов.

12. Министерству здравоохранения Камчатского края:

1) обеспечить работу "горячей линии" для граждан, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи заболевания COVID-2019, в целях передачи сведений о месте, датах пребывания и возвращения, контактной информации;

2) обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для соблюдающих режим самоизоляции граждан, прибывших в Российскую Федерацию с территории стран, где зарегистрированы случаи заболевания COVID-2019, и проживающих совместно с ними граждан, а также граждан в возрасте 65 лет и старше;

3) организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи заболевания COVID-2019, а также пациентам старше 60 лет, для чего обеспечить усиление выездной амбулаторной службы сотрудниками медицинских организаций;

4) обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбор биологического материала для исследования на COVID-2019;

5) совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю обеспечить изоляцию граждан, у которых по результатам лабораторных исследований подтверждено наличие COVID-2019, в соответствии с медицинскими показаниями;

6) разработать и утвердить регламенты об особенностях организации работы медицинских организаций, осуществляющих медицинскую деятельность, в период действия режима повышенной готовности;

7) временно приостановить:

а) проведение профилактических осмотров и диспансеризации взрослого населения, проводимых в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.03.2019 № 124н "Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения" в медицинских организациях, участвующих в реализации территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, предварительных периодических осмотров в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.04.2011 № 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда";

б) проведение профилактических осмотров и диспансеризации детского населения, проводимых в соответствии с приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10.08.2017 № 514н "Об утверждении порядка проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних", от 11.04.2013 № 216н "Об утверждении Порядка диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронат-ную семью" на период проведения карантинных мероприятий в образовательных организациях;

в) плановую госпитализацию пациентов в учреждения здравоохранения Камчатского края, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

8) обеспечить готовность лабораторий государственной и негосударственной (при необходимости) системы здравоохранения к проведению лабораторного обследования населения на COVID-19;

9) совместно с Министерством финансов Камчатского края и Министерством имущественных и земельных отношений Камчатского края представить в Региональный штаб предложения по подготовке мест для организации непрерывного медицинского наблюдения (обсерваторы) с соответствующим материально-техническим обеспечением и медицинским обслуживанием в соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 22.03.2020 № 02/4708-2020-27, учитывая длительность такого наблюдения сроком 14 календарных дней;

10) ежедневно докладывать руководителю Регионального штаба о ситуации с распространением в Камчатском крае COVID-2019, количестве заболевших, выявленных случаях заражения COVID-2019.

13. Министерству образования Камчатского края и органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае организовать с 6 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года:

1) в дежурных дошкольных образовательных организациях в Камчатском крае работу дежурных групп для детей, чьи родители являются работодателями или работникам органов и организаций, определенных в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)", с соблюдением в указанных группах санитарно-эпидемиологических требований;

2) образовательный процесс в образовательных организациях в Камчатском крае, осуществляющих программы общего образования, среднего профессионального образования, высшего образования и дополнительного образования в дистанционной форме с учетом рекомендаций Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

14. Министерству социального развития и труда Камчатского края:

1) обеспечить оперативное взаимодействие с соблюдающими режим самоизоляции гражданами в возрасте старше 65 лет, а также с гражданами, имеющими заболевания, указанные в приложении 1 к настоящему распоряжению;

2) обеспечить оказание гражданам, указанным в пункте 1 настоящей части, возможных мер адресной социальной помощи с учетом их запросов;

3) совместно с Министерством здравоохранения Камчатского края, Агентством по делам молодежи Камчатского края организовать доставку гражданам, указанным в пункте 1 настоящей части, с учетом их запросов лекарственных препаратов, продуктов питания и пр.

15. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю:

1) организовать работу "горячей линии" для граждан, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи заболевания COVID-2019;

2) обеспечить термометрию граждан, прибывающих в аэропорт и морской порт г. Петропавловска-Камчатского с территорий, где зарегистрированы случаи заболевания COVID-2019.

16. Министерству здравоохранения Камчатского края совместно с Управлением Министерства внутренних дел по Камчатскому краю, Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Камчатскому краю, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю осуществлять контроль соблюдения гражданами режима самоизоляции и медицинского наблюдения. В случае выявления нарушений, принимать меры в пределах полномочий.

17. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел по Камчатскому краю, Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Камчатскому краю, Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае обеспечить проведение рейдов на предмет соблюдения организациями и индивидуальными предпринимателями, а также гражданами ограничений, установленных настоящим распоряжением.

18. Министерству специальных программ и по делам казачества Камчатского края обеспечить:

1) подготовку пункта временного размещения модульного типа для размещения в случае необходимости граждан, прибывающих из других субъектов Российской Федерации и иностранных граждан, привлеченных рыбохозяйственными, горнодобывающими и строительными организациями;

2) пополнение краевого резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Камчатского края для проведения мероприятий, связанных с предупреждением распространения на территории Камчатского края COVID-2019.

19. Управлению пресс-службы Аппарата Губернатора и Правительства Камчатского края обеспечить информирование населения Камчатского края через средства массовой информации о работе и контактах "горячей линии".

20. Исполнительным органам государственной власти Камчатского края, органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае ограничить выезд организованных групп детей и взрослых в другие субъекты Российской Федерации, где зарегистрированы случаи заболевания COVID-2019.

21. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.";

2) приложение изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;

3) дополнить приложением 2 согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

Первый Вице-губернатор Камчатского края И.Л.Унтилова





Приложение 1 к распоряжению Губернатора Камчатского края от 03.04.2020 № 359-Р





"Приложение 1 к распоряжению Губернатора Камчатского края от 12.03.2020 № 267-Р

Перечень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней - 10 (МКБ-10) по диагнозу Е 10.

2. Болезни органов дыхания из числа:

- Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44.

- Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45.

- Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47.

3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам 127.2,127.8,127.9.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы (примечание 1) - хроническая болезнь почек 3-5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0, N18.3 - N18.5.

6. Новообразования из числа (примечание 2):

- Злокачественные новообразования любой локализации (примечание 1), в том числе самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С00-С80, С97.

- Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы (примечание 1), классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81-С96, D46.

Примечания:

1. При режиме самоизоляции допускается посещение медицинской организации по поводу основного заболевания.

2. Самоизоляция не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе (в онкологии).".





Приложение 2 к распоряжению Губернатора Камчатского края от 03.04.2020 № 359-Р





"Приложение 2 к распоряжению Губернатора Камчатского края от 12.03.2020 № 267-Р

Перечень непродовольственных товаров первой необходимости

1. Средства индивидуальной защиты.

2. Медицинские изделия и дезинфицирующие средства.

3. Бензин, дизельное топливо, газ.

4. Автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, покрышки, камеры).

5. Электрическое оборудование и кабельная продукция.

6. Санитарно-технические изделия, материалы и оборудование.

7. Товары для предупреждения пожаров и пожаротушения.

8. Печатные средства массовой информации.

9. Мыло и средства моющие, средства чистящее и полирующие.

10. Санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности.

11. Детские товары (соски различных типов, бутылочки для кормления, пеленки для новорожденных, подгузники детские, шампунь детский, крем от опрелости).

12. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты).

13. Садово-огородные предметы и инвентарь, спички, свечи.

14. Похоронные принадлежности.

15. Очки, линзы и их запчасти.

16. Товары бытовой химии."







