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06.04.2020 20:29
Рубрика: Власть

Коммунисты предложили Мишустину не проводить ЕГЭ в этом году

Текст: Татьяна Замахина

В ходе совещания премьер-министра Михаила Мишустина с депутатами было предложено отказаться от единого госэказмена в этом году.

Фото: Варвара Гертье / РИА Новости
Опубликован проект нового расписания ЕГЭ

Совещание прошло в видеоформате с участием спикера Госдумы Вячеслава Володина и руководства фракции КПРФ.

Инициативу озвучил первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.

- Сейчас единый госэкзамен отсрочен чуть больше чем на две недели. Но мы понимаем, что ситуация может не завершиться к началу мая, - заявил он. - Поэтому мы бы просили проработать версию, если это придется делать и дальше, рассмотреть возможность непроведения ЕГЭ в этом году.

Он отметил, что в США приняли аналогичное решение.

Фото: Министерство просвещения Российской Федерации/ vk.com
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- Мы по их опыту когда-то вводили это ЕГЭ, теперь можно было бы рассмотреть вопрос о том, чтобы в этом году по результатам текущей успеваемости и внеучебным достижениям, так называемому портфолио, принимать студентов, - пояснил парламентарий. - Ну, по олимпиадам, само собой, сохранить как есть.

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