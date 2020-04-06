Коммунисты предложили Мишустину не проводить ЕГЭ в этом году

В ходе совещания премьер-министра Михаила Мишустина с депутатами было предложено отказаться от единого госэказмена в этом году.

Совещание прошло в видеоформате с участием спикера Госдумы Вячеслава Володина и руководства фракции КПРФ.

Инициативу озвучил первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.

- Сейчас единый госэкзамен отсрочен чуть больше чем на две недели. Но мы понимаем, что ситуация может не завершиться к началу мая, - заявил он. - Поэтому мы бы просили проработать версию, если это придется делать и дальше, рассмотреть возможность непроведения ЕГЭ в этом году.

Он отметил, что в США приняли аналогичное решение.

- Мы по их опыту когда-то вводили это ЕГЭ, теперь можно было бы рассмотреть вопрос о том, чтобы в этом году по результатам текущей успеваемости и внеучебным достижениям, так называемому портфолио, принимать студентов, - пояснил парламентарий. - Ну, по олимпиадам, само собой, сохранить как есть.