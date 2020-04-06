Контактировавших с заболевшими священниками проверяют на коронавирус

Медики московской церковной больницы Святителя Алексия берут анализы на коронавирус у тех, кто контактировал с заболевшими священниками . Об этом РИА Новости рассказал главный врач клиники Алексей Заров.

Ранее стало известно, что у троих священнослужителей был обнаружен коронавирус - у клирика храма иконы Божией матери "Утоли моя печали" в Марьине Николая Рыжкова, клирика храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском Виктора Волкова и у иерея Георгия Дехтярева, исполняющего обязанности настоятеля храма Вознесения Господня на Гороховом Поле.