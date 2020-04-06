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06.04.2020 15:30
Рубрика: Экономика

Крупнейшие банки начнут выдавать "нулевые" кредиты на выплату зарплат

Текст: Игорь Зубков
С 8 апреля "нулевые" кредиты на выплату зарплат по антикризисной госпрограмме начнут выдавать, помимо Сбербанка и ВТБ, также МСП-банк, Промсвязьбанк, Газпромбанк, Альфа-Банк и банк "Открытие", сообщает Минэкономразвития.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил ускорить выдачу средств банкам для кредитования зарплатных фондов малого и среднего бизнеса в отраслях, наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции. Сбербанк и ВТБ выдали первые такие кредиты на прошлой неделе. Минэкономразвития проводит дополнительный отбор банков на получение субсидии, позволяющей выдавать кредиты на поддержку занятости по ставке 0 процентов.

Фото: iStock
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Банк России предоставит кредитным организациям финансирование по ставке 4 процента годовых, что в сочетании с бюджетными субсидиями позволит обеспечить выдачу кредитов МСП для выплаты заработной платы под 0 процентов годовых на срок до 6 месяцев. Правительство выделило на субсидии 2,6 миллиарда рублей. Как отметил министр экономического развития Максим Решетников, деньги на субсидию будут выделены из резервного фонда. Максимальная величина выдаваемых кредитов будет определяться исходя из численности занятых и МРОТ в расчете на 6 месяцев. Предполагаемый объем поддержки составит около 130 миллиардов рублей, охват - 1,5 миллиона сотрудников. При этом 75 процентов гарантийного покрытия возьмет на себя государство через ВЭБ.РФ.

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