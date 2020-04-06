Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
06.04.2020 09:31
Рубрика: Легковые авто

Mazda выпустит эксклюзивные модели к своему 100-летнему юбилею

Текст: Борис Захаров
Фото: mazdausa.com Фото: mazdausa.com
Фото: mazdausa.com

В текущем год Mazda празднует свой 100-летний юбилей, причем торжества, строго говоря, начались 30 января - в этот день в 1920 году сын рыбака Джуджиро Мацуда возглавил компанию Toyo Cork Kogyo, которая начала с выпуска изделий из пробкового дерева, но уже в том же году переключилась на выпуск машиностроительного оборудования.

Первыми транспортными средствами стали мотоциклы. В 1930-х годах компания начала выпуск трициклов под маркой Mazda-Go, а в 1931 году название компании сменили на "Mazda" в честь зороастрийского бога Ахура Мазда. Первый же серийный автомобиль Mazda увидел свет лишь в 1960 году - им стало микролитражное заднемоторное четырехместное купе R360. В дорогих комплектациях эта "двухдверка" отличалась двухцветной окраской кузова с бордовой крышей.

Фото: Пресс-служба Mazda.
В России отзывают один редкий седан Mazda, проданный 20 лет назад

Именно эта особенность легла в дизайнерскую основу современных спецверсий, которые компания из Хиросимы приурочила к своему 100-летию.

Главная "фишка" машин серии 100th Anniversary Special Edition - крыша бордового цвета - станет чертой родстера Mazda MX-5 и электрического кроссовера Mazda MX-30. Особый юбилейный наряд получат также модели Mazda 2, Mazda 3, Mazda 6, CX-3, CX-30, CX-5, CX-8 и CX-9. Их будут отличать особая перламутровая окраска кузова и логотипы 100th Anniversary на кузове и элементах салона.

Эксклюзивными будут также отделка интерьера экокожей вишневого цвета, ворсистые бордовые коврики, тиснение на подголовниках кресел и колпачки на колесных дисках. Дилеры Mazda уже начали реализацию таких машин на местном рынке, а с осени юбилейные модели планировалось представить в Европе.

Известно, что в Великобритании, где европейские продажи стартуют раньше всего, тираж каждой юбилейной модели ограничат 100 экземплярами. Однако эти планы может серьезно ограничить пандемия коронавируса. В частности, изначально в состав юбилейной линейки планировалось включить новинки с возрожденными роторными агрегатами, использующимися в составе гибридных установок, однако эти планы, вероятнее всего, отложены.

Чудо взаимовыручки: пикап помог внедорожнику выбраться из воды
Их еще можно купить новыми: "Копейки", "Жигули" и "Волги" без пробега
#Mazda