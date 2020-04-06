Mazda выпустит эксклюзивные модели к своему 100-летнему юбилею

В текущем год Mazda празднует свой 100-летний юбилей, причем торжества, строго говоря, начались 30 января - в этот день в 1920 году сын рыбака Джуджиро Мацуда возглавил компанию Toyo Cork Kogyo, которая начала с выпуска изделий из пробкового дерева, но уже в том же году переключилась на выпуск машиностроительного оборудования.

Первыми транспортными средствами стали мотоциклы. В 1930-х годах компания начала выпуск трициклов под маркой Mazda-Go, а в 1931 году название компании сменили на "Mazda" в честь зороастрийского бога Ахура Мазда. Первый же серийный автомобиль Mazda увидел свет лишь в 1960 году - им стало микролитражное заднемоторное четырехместное купе R360. В дорогих комплектациях эта "двухдверка" отличалась двухцветной окраской кузова с бордовой крышей.

Именно эта особенность легла в дизайнерскую основу современных спецверсий, которые компания из Хиросимы приурочила к своему 100-летию.

Главная "фишка" машин серии 100th Anniversary Special Edition - крыша бордового цвета - станет чертой родстера Mazda MX-5 и электрического кроссовера Mazda MX-30. Особый юбилейный наряд получат также модели Mazda 2, Mazda 3, Mazda 6, CX-3, CX-30, CX-5, CX-8 и CX-9. Их будут отличать особая перламутровая окраска кузова и логотипы 100th Anniversary на кузове и элементах салона.

Эксклюзивными будут также отделка интерьера экокожей вишневого цвета, ворсистые бордовые коврики, тиснение на подголовниках кресел и колпачки на колесных дисках. Дилеры Mazda уже начали реализацию таких машин на местном рынке, а с осени юбилейные модели планировалось представить в Европе.

Известно, что в Великобритании, где европейские продажи стартуют раньше всего, тираж каждой юбилейной модели ограничат 100 экземплярами. Однако эти планы может серьезно ограничить пандемия коронавируса. В частности, изначально в состав юбилейной линейки планировалось включить новинки с возрожденными роторными агрегатами, использующимися в составе гибридных установок, однако эти планы, вероятнее всего, отложены.