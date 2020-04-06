МЧС: Пожары в Чернобыле не угрожают российским регионам

Ранее сообщалось, что пожары зарегистрированы в тех местах, где было радиационное заражение после аварии в Чернобыле. Места возгораний находятся на территории Украины, но относительно близко к российской границе. Учитывая потенциальную опасность переноса зараженного радиацией пепла, спасатели ГУ МЧС России по Брянской области организовали мониторинг ситуации.

- Согласно данным Центра сбора и обмена информацией, а также автоматизированного управления рисками чрезвычайных ситуаций ГКУ "Брянского пожарно-спасательного центра", угроза распространения пожаров и продуктов горения из зоны отчуждения Чернобыльской АЭС на территорию региона отсутствует. Радиационный фон также находится в норме, - сообщили в брянском главке МЧС.

По приведенным данным, расстояние от места лесных пожаров до ближайшей границы Брянской области (Климовский и Злынковский районы) составляет 190 км, до Брянска - 400 км.

- В течение предыдущих трех дней преобладал северо-западный ветер, таким образом, дым от пожаров сносило в противоположную от региона сторону. В ближайшие дни направление ветра не изменится. Если предположить, что ветер изменит свое направление на юго-западное, и скорость его составит 10 м/с, то для достижения границы Брянской области дымовому облаку потребуется от 5 до 11 суток, - заявил начальник ГУ МЧС России по Брянской области Вадим Уваркин.