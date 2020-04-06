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06.04.2020 15:02
Рубрика: Легковые авто

Mercedes-Benz CLA показал не лучший результат в "лосином тесте"

Текст: Константин Руссов

В руки экспертов испанского журнала KM77, регулярно проводящего тесты автомобилей на манёвренность, оказалось компактное четырёхдверное купе Mercedes-Benz CLA. И у "немца" один из худших результатов за последнее время.

Mercedes-Benz CLA 200, принимавший участие в "лосином тесте", оснащён стандартной подвеской и бензиновым 1.3 турбо. На 76 км/ч седан уверенно провалил тест, собрав конусы. Осуществляя манёвры на скорости 68 км/ч, испытатель также не смог добиться достаточного контроля автомобиля. Проехать, не сбив ни один конус, удалось лишь на 66 км/ч. Такой результат ставит купе-седан практически в один ряд с бюджетными Dacia/Renault Sandero Stepway.

Фото: Mercedes-Benz
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Отмечается, что поведение, продемонстрированное CLA во время "лосиного теста", характерно для всех переднеприводных автомобилей. При этом эксперты подчеркнули, что вмешательство электронных ассистентов, которые помогли бы стабилизировать Mercedes-Benz CLA, было минимальным.

Ещё один факт, на который стоит обратить внимание: у модели есть версии с более тяжёлым 2-литровым двигателем, на которых нагрузка на переднюю ось будет больше, а значит, авто может оказаться ещё менее стабильным.

В России Mercedes-Benz CLA с двигателем 1.3 литра мощностью 150 л.с. и роботизированной преселективной коробкой передач стоит от 2 590 000 рублей. Купить полноприводный CLA 250 4Matic с двигателем мощностью 224 л.с. можно от 2 980 000 рублей.

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#Mercedes-Benz