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06.04.2020 22:19
Рубрика: Digital

Минкомсвязь опубликовала список бесплатных интернет-ресурсов

Текст: Юлия Кривошапко

В список интернет-ресурсов, которыми россияне могут пользоваться бесплатно, вошли почти 400 сайтов. Перечень опубликовала Минкомсвязь.

Ресурсы разделены на 15 групп. Это "Социальные сети и сообщества", "Электронная почта, мессенджеры и облачные хранилища файлов", "Погода", "Поисковики", "Онлайн-медиа и новостные агрегаторы", "Авто", "Культура, искусство и литература", "Образование и обучение", "Здоровье", "Наука", "Спорт", "Госорганы и сервисы", "Справочные системы", "Работа и карьера", "Финансы", "Агрегаторы и маркетплейсы", "Социальные и волонтерские сервисы".

Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
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В целом в список вошел 391 ресурс. По мере необходимости перечень может корректироваться, но не чаще одного раза в неделю, уточняется в приказе Минкомсвязи.

Поручение сделать для граждан бесплатными социально значимые интернет-ресурсы дал президент Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному Собранию. 1 апреля глава Минкомсвязи Максут Шадаев доложил главе государства, что пилотный проект по "доступному интернету" запущен. Он уточнил, что к эксперименту подключились пять крупнейших операторов ("Ростелеком", "Мобильные телесистемы", "Мегафон", "Вымпел-коммуникации", "ЭР-Телеком-холдинг"), охватывающих 70% рынка услуг доступа в интернет для населения.

Компании поддержали инициативу пока в пилотном режиме не отключать пользователей, у которых временно нет возможности платить за домашний интернет (но договор с оператором заключен) и сохранить им доступ, ограничив его перечнем социально значимых сайтов, уточнял Шадаев.

Эксперимент продлится до 1 июля 2020 года. За три месяца Минкомсвязь планирует отработать организационно-технологические возможности операторов по предоставлению бесплатного доступа к значимым интернет-ресурсам, а также оценить степень востребованности сервисов и сайтов пользователями.

Digital Интернет Правительство Минкомсвязь

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