Мишустин раскритиковал решение губернаторов о закрытии границ регионов

Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал решение ряда регионов закрыть свои административные границы по причине распространения коронавирусной инфекции. Он попросил не путать региональные полномочия с федеральными.

Президент своим указом дал субъектам Федерации расширенные полномочия, чтобы в зависимости от конкретной ситуации оперативно принимать необходимые меры на местах. В целом, считает глава кабинета министров, региональные власти справились с этой работой.

Но случались и перегибы. Ряд субъектов Федерации закрывал свои границы. "Сигналы правительства о недопустимости подобных мер были услышаны - за выходные ситуация исправилась", - констатировал Мишустин.

- Не надо путать региональные полномочия с федеральными, - обратился он к властям на местах. - Любые ограничения должны быть адекватными и соответствовать реальной ситуации и тем мерам, которые введены президентом и федеральным правительством.



