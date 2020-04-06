Названы российские цены на новый MacBook Air

Apple озвучила стоимость в России нового MacBook Air, презентованного в марте.

Цена ноутбука с 2‑ядерным процессором Intel Core i3 с тактовой частотой 1,1 ГГц, ускорением Turbo Boost до 3,2 ГГц и накопителем 256 ГБ - 89 990 рублей. "Старшая" версия MacBook Air с 4‑ядерным процессором Intel Core i5 с тактовой частотой 1,1 ГГц, ускорением Turbo Boost до 3,5 ГГц и накопителем 512 ГБ обойдется в 119 990 рублей.

Обе комплектации доступны в трех цветах: "серый космос", золотом и серебристом. На официальном сайте Apple указано, что отправка возможна в течение трех-четырех недель.

Обновленный MacBook Air имеет 13-дюймовый дисплей Retina с технологией True Tone и 4 миллионами пикселей; Touch ID, с помощью которой можно входить в систему и совершать безопасные покупки в интернете. Также ноутбук имеет большой трекпад с увеличенным местом для жестов Multi-Touch. Заряда аккумулятора, по заверению производителя, должно хватить на весь день.

Кроме этого устройство получило новую клавиатуру Magic Keyboard, увеличенный в два раза объем памяти накопителя и стало работать в два раза быстрее.