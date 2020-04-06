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06.04.2020 16:07
Рубрика: Легковые авто

Нулевые пошлины на ввоз электромобилей начнут действовать с мая

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Андрей Губин/РГ Фото: Андрей Губин/РГ
Фото: Андрей Губин/РГ

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) еще 16 марта принял решение об обнулении пошлин на импорт электромобилей в Россию и другие страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующий документ наконец опубликовали - его размещение на сайте союза датируется 4 апреля. Решение вступает в силу через 30 дней после официального опубликования, то есть 4 мая.

Напомним, что в ЕАЭС помимо России входят Беларусь, Казахстан, Киргизия и Армения. Совет ЕЭК - это регулирующий орган экономического союза.

Фото: REUTERS
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Нулевая ставка будет действовать по 31 декабря 2021 года и применяться при импорте электромобилей в ЕАЭС как юридическими, так и физическими лицами. Ввозная пошлина 0% станет применяться по строке "отдельные виды моторных транспортных средств с электрическими двигателями" (позиция 8703 80 000 2 ТН ВЭД ЕАЭС).

Мера должна помочь популяризовать электромобили и создать для них на дорогах зарядную инфраструктуру.

Важно подчеркнуть: на гибридные автомобили послабление не распространяется - только на чистые электромобили.

Фото: www.vk.com/rcinews
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Ранее таможенные пошлины на электромобили в ЕАЭС уже обнуляли. Такая мера действовала с 15 сентября 2016-го по 31 августа 2017-го (на основании решения совета комиссии № 53 от 11 июля 2016 года). Однако ее действие на протяжении менее одного года не позволило достичь планируемых результатов.

К тому же такой режим не распространялся на физических лиц. Они оплачивали пошлину в размере 48-54% от таможенной стоимости, что фактически являлось заградительным барьером для покупки электромобилей, отмечается в сообщении пресс-службы ЕЭК.