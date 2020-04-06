Парламент Британии подписывает петицию об отмене блокады США против Кубы

Почти 10 тысяч британцев, в том числе 24 члена британского парламента, подписали онлайн-петицию с обращением к правительству Соединенного Королевства, чтобы ходатайствовать об отмене блокады США против Кубы, сообщает Prensa Latina.

В открытом письме, опубликованном на прошлой неделе британской организацией "Кампания солидарности с Кубой" (CSC) на ее сайте, осуждается усиление односторонних санкций против островного государства Карибского бассейна, в то время, когда мир поражен пандемией COVID-19. В связи с этим в письме подчеркивается, что, несмотря на растущую враждебность Вашингтона и его попытки задушить кубинскую экономику, Гавана продолжает на безвозмездной основе направлять медицинские бригады в разные страны мира, чтобы помочь в борьбе с этой болезнью.

В письме также говорится о том, в середине марта Куба оказывала помощь и помогала репатриировать в Альбион пассажиров британского круизного судна с несколькими случаями заражения коронавирусом на борту. Этому судну было отказано в швартовке другими правительствами региона, в том числе властями Соединенных Штатов.

Этот жест доброй воли, который был отмечен британским канцлером Домиником Раабом во время выступления в Палате общин, также упоминается одним из британских парламентариев, подписавшим онлайн-петицию CSC. "Я призываю британское правительство срочно попросить Соединенные Штаты немедленно прекратить свою незаконную блокаду. Кубинский народ помог нам, когда мы в этом нуждались, и мы должны сделать то же самое", - заявила член британского парламента Паула Баркер, подписав открытое письмо.

Среди подписавших петицию есть несколько пассажиров круизного корабля MS Braemar, которые ранее направили благодарственные послания властям и жителям острова Карибского бассейна. Куба может многое предложить миру, пришло время перевернуть печальную страницу истории, сказал пассажир судна Дэвид Уикхем. Его спутница Дебора Лэйкок подчеркнула, что она смогла вернуться домой только благодаря бескорыстности и щедрости кубинцев.

Накануне глава CSC Роб Миллер также обвинил власти США в том, что они воспользовалось пандемией коронавируса, чтобы попытаться задушить Кубинскую революцию. Американская администрация действует с "жестокостью Дикого Запада", сказал Миллер в интервью кубинскому информационному агентству после того, как корабль, перевозящий груз медицинской помощи, не смог пришвартоваться на острове из-за односторонней блокады, введенной Вашингтоном против острова более пяти десятилетий назад, и предусматривающей в числе прочего огромные штрафы для иностранных судов, которые появятся в кубинских портах.

В сентябре прошлого года министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил о том, что ущерб, нанесенный Острову свободы в результате экономической, торговой и финансовой блокады Соединенных Штатов за почти 60 лет, составляет 922 миллиарда 630 миллионов долларов. По словам Родригеса, если бы в настоящее время не существовало блокады на товары и услуги, валовой внутренний продукт острова вырос бы при текущих ценах примерно на 10 процентов. Министр подчеркнул, что блокада за эти шесть десятилетий после победы Кубинской революции затронула каждую кубинскую семью.

Кубинцы особо подчеркивают, что речь идет не об эмбарго, как эти жестокие меры называют в США. А именно о блокаде. Самой разрушительной в плане ущерба и самой антигуманной в истории человечества.