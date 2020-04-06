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Текст:   Марина Трубилина 
18:10 06.04.2020

Якушев: При сложностях с удаленной оплатой ЖКХ можно взять рассрочку

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Временный мораторий на начисление пени за неоплату коммунальных услуг введен правительством.

Запрет начислять пени и неустойки за несвоевременную оплату ЖКУ будет действовать до начала 2021 года. Эти меры должны помочь, в первую очередь, тем, кто не привык вносить плату дистанционно через интернет.

Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Правительство отменит штрафные санкции за неуплату по услугам ЖКХ

Штрафные санкции не будут применяться при несвоевременной или неполной оплате коммунальных услуг, вывоза мусора, платы за жилое помещение, взносов на капитальный ремонт.

При этом обязанность своевременно оплачивать жилищно-коммунальные услуги сохраняется. "Если человек или семья по каким-то причинам испытывают сложности с дистанционной оплатой жилищно-коммунальных услуг, рекомендуется не копить задолженность, а обратиться к исполнителю коммунальных услуг и заключить соглашение о рассрочке платежа. Информацию об организации, являющейся исполнителем, можно найти в платежном документе - это может быть управляющая компания, ТСЖ или ресурсоснабжающая организация", - пояснил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

Кроме того, правительством временно приостановлена поверка приборов учета. После возобновления обычного режима работы предприятий, необходимость поверять приборы учета будет восстановлена.

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