Указ губернатора Пермского края от 6 апреля 2020 года № 31 "О внесении изменений в указ губернатора Пермского края от 29 марта 2020 г. № 23 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае"

В связи с введением в Пермском крае режима повышенной готовности ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", пунктом "а" части 9 статьи 27 Устава Пермского края постановляю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в указ губернатора Пермского края от 29 марта 2020 г. № 23 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае" (в редакции указов губернатора Пермского края от 31 марта 2020 г. № 26, от 04 апреля 2020 г. № 30) (далее - изменения).

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением абзаца второго пункта 2.3 изменений, который вступает в силу с 08 апреля 2020 года.

Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Д.Н.Махонин





Утверждены указом губернатора Пермского края от 06.04.2020 №31

Изменения, которые вносятся в указ губернатора Пермского края от 29 марта 2020 г. № 23 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае"

1. Пункт 2.23 изложить в следующей редакции:

"2.23. отделения почтовой связи, нотариусов (в случаях, определяемых Нотариальной палатой Пермского края) в части оказания услуг, носящих неотложный характер, организации, оказывающие услуги сотовой связи в местах реализации продовольственных товаров и непродовольственных товаров первой необходимости, а также на Пермский краевой многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в части выездного обслуживания заявителей и дистанционного оказания услуг;";

2. пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Обязать физических лиц, прибывших на территорию Пермского края на постоянное либо временное проживание:";

3. в пункте 5.2:

3.1. абзац третий после слова "почтовых" дополнить словами "и банковских";

3.2. абзац четвертый после слов "временного пребывания граждан" дополнить словами ", в том числе мест отдыха вне границ территории Пермского края";

3.3. абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

"на лиц, перемещающихся на личном транспорте и легковых такси в случаях, предусмотренных абзацами третьим - одиннадцатым, шестнадцатым, семнадцатым настоящего пункта, а также на лиц, осуществляющих управление указанными транспортными средствами;";

3.4. дополнить абзацами следующего содержания:

"на случаи переезда личным автотранспортом с места самоизоляции в иное место самоизоляции (дачи, садовые дома);

на случаи следования на железнодорожный вокзал либо в аэропорт с места самоизоляции в целях переезда к иному месту самоизоляции вне границ территории Пермского края (при предъявлении билета, электронного билета);

на случаи следования доноров к местам забора крови и обратно;".







