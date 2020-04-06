Пожары в районе Чернобыльской АЭС не повлияют качество воздуха в Москве

С 4 апреля горят леса в районе Чернобыльской АЭС. Как рассказали "РГ" в пресс-службе Росгидромета, специалисты рассчитали траекторию движения воздушных масс с места пожара.

Согласно расчетным моделям федерального информационно-аналитического центра (ФИАЦ) Росгидромета, перемещение воздушных масс будет происходить в южном и юго-восточном направлении.

"По предварительным оценкам Росгидромета, перенос воздушными массами загрязняющих веществ с места пожара на территорию РФ, и московского региона в частности, не прогнозируется", - рассказали в пресс-службе.

Как отметили специалисты, Росгидромет продолжает мониторить ситуацию с лесными пожарами в зоне Чернобыльской АЭС, при поступлении новых данных будут проведены дополнительные расчеты.