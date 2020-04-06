Температура и сухой кашель: названы самые частые симптомы коронавируса

Самыми частыми симптомами коронавируса являются высокая температура и сухой кашель. Об этом в интервью РИА Новости рассказал директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков.

Инкубационный период заболевания может длиться в среднем две недели. Именно с этим связан рост числа больных даже в условиях тотальной самоизоляции, отмечает Петриков. То есть сейчас в больницы попадают те, кто заразился ранее.

Пациенты с легкой формой COVID-19 получают симптоматическое лечение. А при лечении больных с пневмонией на фоне вируса применяются препараты, рекомендованные ВОЗ и российским Минздравом.