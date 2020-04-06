В Ярославской области заработали 55 предприятий

В Ярославской области с понедельника начали работу 55 системообразующих предприятий.

Их перечень содержится в постановлении правительства региона, подписанном и. о. председателя облправительства Романом Колесовым.

- Решили, что с понедельника в области начнут работу промышленные предприятия, которые вносят ключевой вклад в экономику региона и задействованы в значимых для всей страны производственных цепочках. Это наши крупнейшие налогоплательщики и работодатели. В список таких вошли 55 организаций, - пояснил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

В частности, разрешается деятельность фарм- и медкомпаний, дорожных и строительных организаций, занятых на реализации нацпроектов, предприятий моторострооения, судостроения, ряда государственных учреждений, в том числе тех, которые решают вопросы поддержки малого и среднего бизнеса. МФЦ и центры занятости будут работать исключительно по предварительной записи.

По словам Дмитрия Миронова, это "первый пакет" мер, направленных на сохранение экономики региона.

- Очень важно понять, насколько безболезненно с эпидемиологической точки зрения пройдет возобновление работы, - подчеркнул губернатор. - Если опыт окажется успешным, мы непременно будем расширять категории отраслей и предприятий, снова начинающих деятельность.

Руководителям возобновивших деятельность предприятий рекомендовано принять меры к обеспечению людей средствами индивидуальной защиты, использовать для их доставки на работу и обратно служебный транспорт, а также организовывать перевозку без пересечения составов разных смен.

Для работников, имеющих маленьких детей, в детских садах во всех муниципальных образованиях будут открыты дежурные группы.

На 5 апреля в Ярославской области от коронавирусной инфекции проходили лечение шесть человек. Еще восемь проб отправлены в Москву для подтверждения диагноза. В режиме изоляции после возвращения из-за границы находятся 1537 человек.

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