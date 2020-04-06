Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
06.04.2020 13:06
Рубрика: Легковые авто

Завод Mercedes-Benz в Подмосковье возобновляет работу

Текст: Ирина Рыбникова
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Закрывавшийся на первой неделе карантина завод Mercedes-Benz, располагающийся в Солнечногорском округе Подмосковья, вновь начинает работу. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Завод Nissan в Петербурге продлил остановку производства

"Мерседес" начинает работать с завтрашнего дня (с 6 апреля - Прим. "РГ"), все хорошо у "Мерседес", как и прежде. Надеюсь, спрос тоже будет", - заявил Воробьев в интервью РБК.

По словам губернатора, все предприятия в Подмосковье могут работать, но по-новому. "Реальность изменилась и изменилась надолго, не на месяц", - подчеркнул он.

Воробьев также добавил, что область не вводила никаких ограничений для предприятий, которые обрабатывают землю или занимаются переработкой продукции, однако все они обязаны соблюдать предписания санэпидемслужбы, данные на период пандемии.

#Mercedes-Benz