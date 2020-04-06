Завод Mercedes-Benz в Подмосковье возобновляет работу

Закрывавшийся на первой неделе карантина завод Mercedes-Benz, располагающийся в Солнечногорском округе Подмосковья, вновь начинает работу. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Мерседес" начинает работать с завтрашнего дня (с 6 апреля - Прим. "РГ"), все хорошо у "Мерседес", как и прежде. Надеюсь, спрос тоже будет", - заявил Воробьев в интервью РБК.

По словам губернатора, все предприятия в Подмосковье могут работать, но по-новому. "Реальность изменилась и изменилась надолго, не на месяц", - подчеркнул он.

Воробьев также добавил, что область не вводила никаких ограничений для предприятий, которые обрабатывают землю или занимаются переработкой продукции, однако все они обязаны соблюдать предписания санэпидемслужбы, данные на период пандемии.