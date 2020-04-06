В Хабаровском крае приставы принудительно закрыли ТЦ из-за COVID-19

Судебные приставы принудительно закрыли торговый центр "Арбуз" в Советской Гавани. Приостановить деятельность ТЦ был должен раньше, согласно постановлению главного санитарного врача по Ванинскому и Советско-Гаванскому районам. По информации местных СМИ, у сотрудницы "Арбуза" обнаружили коронавирус.

Однако видя, что объект торговли продолжает работать, санитарные врачи обратились в суд. Там деятельность "Арбуза" решено было приостановить на 12 суток.

"В связи с тем, что судебный акт подлежал немедленному исполнению, судебный пристав-исполнитель незамедлительно возбудил исполнительное производство и в сопровождении судебных приставов выехал по адресу торгового центра, где и произвел исполнительные действия по исполнению постановления суда", - сообщает пресс-служба УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

Справка "РГ"

В Хабаровском крае выявлено 11 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Двое заболевших - из Советской Гавани. В России в общей сложности зарегистрировано 5389 инфицированных, 355 из них выздоровели, а 45 умерли.

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