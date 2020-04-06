В Приморье подтвержден восьмой случай заболевания COVID-19

В Приморском крае в понедельник официально подтвержден еще один, восьмой по счету, случай заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства региона.

заболевание выявлено у женщины, которая уже находилась в инфекционном госпитале Краевой клинической больницы №2 после возращения из Мексики. У нее были симптомы ОРВИ. состояние больной оценивается как средней степени тяжести.

По словам министра здравоохранения Приморья Анастасии Худченко, в настоящее время под наблюдением врачей в крае находится 41 Пятеро из них имеют подтвержденный диагноз COVID-19.

"Еще трое в статусе "подозрительных", это те, у кого наша лаборатория Центра эпидемиологии и гигиены выявила положительную пробу на инфекцию и чьи анализы направлены в новосибирской вирусологической лаборатории "Вектор" для подтверждения", - пояснила она.

Медицинское наблюдение продолжается за 8208 жителями региона, находящимися на режиме самоизоляции. Всего на коронавирусную инфекцию было обследовано 8898 человек. В карантинно-изоляционных пунктах размещены 208 человек.

Так как ситуация усугубляется, региональный минздрав начал увеличивать количество мест для коронавирусных больных.

"4 апреля было 20 коек, сейчас дополнительно развернуто 80 детских коек на базе Владивостокской клинической больницы №2 в отдельно стоящем корпусе. Увеличена мощность развернутых коек в инфекционном госпитале Краевой клинической больницы №2 - до 100", - сказала Худченко, добавив, что до конца недели будут развернуты дополнительно 150 коек, в том числе открыты отделения в Уссурийске и Находке.

В пятницу в Приморье умер первый пациент с кронавирусной инфекцией - мужчина 52 лет, который ранее побывал в Греции и Москве.