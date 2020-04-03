В Приморье умер первый пациент с коронавирусом

Сегодня в больнице Приморья умер первый пациент, болевший коронавирусом. Новость сообщил на своей странице в Instagram губернатор края Олег Кожемяко.

"У нас печальная новость. В больнице скончался пациент от коронавируса. Врачи делали все возможное, чтобы спасти его жизнь. Он находился на лечении с 23 марта с пневмонией, к сожалению, болезнь оказалась сильнее", - сказал глава региона, выразив соболезнования родным и близким.

Олег Кожемяко напомнил о необходимости соблюдения мер предосторожности, призвав соблюдать самоизоляцию, особенно людям пожилого возраста: "Мы видим, что болезнь не щадит никого…Находитесь дома. Никуда не ходите", - сказал он.

Известно, что погибшему было 52 года.

По информации оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Приморья, мужчина поступил в инфекционный госпиталь Краевой клинической больницы №2 29 марта и с первого дня находился в палате интенсивной терапии. Ему оказывали всю необходимую помощь.

Напомним, что сегодня стало известно, что коронавирус подтвержден еще у двух человек. В разное время эти люди вернулись из Японии и Египта. В регионе введен режим полной самоизоляции.