Названа дата премьеры сериала "Зулейха открывает глаза"

Премьера сериала "Зулейха открывает глаза" на канале "Россия-1" состоится 13 апреля в 21.00.

Об этом сообщила PR-директор кинокомпании "Русское" Екатерина Воронцова.

Напомним, работа над экранизацией одноименного романа-бестселлера Гузель Яхиной началась в 2018 году. Режиссер фильма Егор Анашкин. Главные роли в нем сыграли Чулпан Хаматова, Евгений Морозов, Сергей Маковецкий, Юлия Пересильд.

Съемки преимущественно проходили в Татарстане - на родине писательницы. Даже сибирский поселок для ссыльных Семрук выстроили на берегу Камы в Лаишевском районе республики.

Масштабные сцены также были сняты на территории Казанского федерального университета и у стен Казанского Кремля.

Изначально выход сериала на экраны был намечен еще на конец осени 2019 года. Затем сроки сдвинулись на определенное время. Отменили из-за ситуации с коронавирусом и предпремьерный показ картины в московском кинотеатре "Октябрь" в марте 2020 года. Создатели фильма сами до последнего момента не знали, когда же состоится премьера.

Правда, автору романа Гузель Яхиной в прошлом году удалось увидеть режиссерскую версию фильма - до его окончательного монтажа. И тогда она поделилась с "РГ" своим впечатлением.

- Режиссерская версия мне очень понравилась. Мне показалось, что в ней есть дыхание большого кино, - сказала она. - Материал, который отснят и смонтирован, скорее, тяготеет к полному метру, чем к сериалу. Меня изумили и смелость режиссера, и смелость канала, который дал ему свободу делать нетипичный проект. И теперь я перестала называть его сериалом, я говорю только "многосерийный фильм". Этот фильм создан для думающего зрителя, который имеет время сесть и погрузиться в материал.