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06.04.2020 13:07
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Алтае передумали изолировать приезжих из всех регионов

Текст: Татьяна Кузнецова (Горно-Алтайск)

Главный санитарный врач Республики Алтай Леонид Щучинов отменил ранее принятое поставление о самоизоляции всех, кто прибывает в регион из субъектов РФ, где есть случаи заражения CОVID-2019 (в республике заболевших нет). В новом постановлении список тех, кто должен по приезде в республику находиться на самоизоляции, ограничен только приезжими из Москвы и Санкт-Петербурга.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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В региональном управлении Роспотребнадзора корреспонденту "РГ" пояснили, что ранее принятые карантинные меры были признаны слишком жесткими. Поэтому теперь только те, кто прилетает или приезжает на автотранспорте из этих двух городов, должны 14 дней находится на строгом карантине, вести дневник самочувствия и на 10-й день пройти тест на коронавирус.

- Жители Республики Алтай, которые вернулись из Москвы и Санкт-Петербурга, могут находится на самоизоляции у себя дома, - пояснили в ведомстве. - А гости нашего региона, которых никто не встречает и кто не может разместиться у родственников, должны находится в обсерваторах. В качестве обсерваторов в Горно-Алтайске подготовлены две гостиницы. Но пока туда никого еще не заселили. Из десяти человек, прилетевших из Москвы накануне, двое прибыли в командировку и их встречали, остальные остановились у родственников.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Республика Алтай Распространение коронавируса COVID-19

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