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06.04.2020 12:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Алтае в самоизоляцию и боксы отправят всех прибывающих в регион

Текст: Татьяна Кузнецова
Главный санитарный врач Республики Алтай Леонид Щучинов распорядился отправлять на самоизоляцию и в обсерваторы всех, кто прибывает в регион не только из-за границы, но и из субъектов РФ, где есть случаи заражения CОVID-2019.

- В аэропорт Горно-Алтайска каждую неделю прибывают рейсы из Москвы, Екатеринбурга и Красноярска, ежедневно на автомобильном транспорте в республику приезжают граждане из других регионов страны, где уже регистрируют случаи заболевания CОVID-2019. Это создает реальный риск завоза и распространения новой коронавирусной инфекции и в Республике Алтай, где пока таких случаев не выявлено, - пояснил решение Леонид Щучинов.

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Поэтому с 5 апреля всех, кто прибывает в республику авиационным и автомобильным транспортом, обязали проходить 14-дневную самоизоляцию с последующей сдачей тестов. Как пояснили в региональном управлении Роспотребнадзора, жители Республики Алтай будут сидеть на карантине дома, а гостей региона разместят в обсерваторы. На 10-й день всех прибывших должны обязательно обследовать на коронавирус.

Причем, если прилетающих самолетами сотрудники санитарной службы предупреждают лично и выдают памятки, как соблюдать режим самоизоляции, то те, кто приезжает в республику из соседних регионов на личных автомобилях должны сами сообщать о приезде на "горячую линию" минздрава Республики Алтай. За соблюдением карантинных мероприятий должны следить медики и местные власти.

По данным республиканского управления Роспотребнадзора, с 4 апреля органы местного самоуправления уже начали выдавать приезжающим из других регионов уведомления о соблюдении режима самоизоляции. А сотрудники санитарной службы накануне вручили 130 уведомлений всем пассажирам, прибывшим в Горно-Алтайск из Москвы, Екатеринбурга, Красноярска.

Напомним, что 5 апреля в Горно-Алтайск прибыл последний рейс из Москвы, регулярное авиасообщение со столицей в республике временно приостановлено. Между тем в регион продолжают прибывать туристы из других регионов, которые хотят "самоизолироваться" именно в горах Алтая, чтобы совместить карантин с отдыхом в вынужденные выходные. Республика привлекает их еще и тем, что здесь пока не зарегистрировано ни одного случая заражения.

Правда, в МВД по Республике Алтай подчеркивают, что массового заезда туристов не зарегистрировано, есть единичные случаи, когда жители других регионов приезжают в республику в период карантина.

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