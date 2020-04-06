На Алтае выявили еще пять зараженных, двое - с тяжелыми осложнениями

За минувшие сутки в Алтайском крае медики выявили еще пять новых случаев COVID-19. Общее число инфицированных в регионе достигло 12 человек.

Как сообщили в оперативном штабе Алтайского края по профилактике COVID-19, из пяти вновь выявленных зараженных коронавирусной инфекцией, трое - это те, кто контактировал с инфицированными больными, госпитализированными ранее. По данным медиков, эти трое переносят инфекцию без клинических проявлений.

А вот два других случая - это пациенты с тяжелой формой плеврита и пневмонии, у которых тесты подтвердили COVID-19. При этом, по данным оперштаба, контакты этих двух пациентов с ранее заболевшими пока не установлены. Врачи оказывают больным с тяжелыми осложнениями всю необходимую медицинскую помощь, а специалисты регионального управления Роспотребнадзора выясняют, с кем в последнее время контактировали эти новые инфицированные.

Всего в Алтайском крае проверены на COVID-19 5503 человека, под наблюдением находятся 2106 человек. В минздраве региона сообщили, что федеральный бюджет выделил Алтайскому краю 20,1 миллиона рублей на закупку 10 дополнительных аппаратов искусственной вентиляции легких. Кроме того, регион приобрел дополнительные медикаменты для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Сейчас, по данным минздрава, запасов лекарственных средств в крае хватает на одновременное лечение 873 заболевших.