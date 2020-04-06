В Омской области будущих врачей ищут и находят на селе

В Омской области, как и во многих других регионах, не хватает медицинских кадров - около 700 врачей первичного звена, педиатров, узких специалистов.

В регионе среди медицинских вузов у нас стабильно самый высокий средний балл и самый большой конкурс. На стоматологическом факультете, например, в прошлом году на бюджетные места претендовали более 110 человек на место, в том числе и из других областей и стран. Наши выпускники работают во многих клиниках столицы, Европы, Азии. Но все же наша цель - готовить квалифицированные кадры прежде всего для своего региона, и не только для городов, но и для села.

В этом году 70 процентов наших студентов поступили на обучение по целевым программам, и эта планка будет подниматься еще. Целевики поступают к нам по отдельному конкурсу, однако сельским ребятам конкурировать с городскими непросто. Медицинское образование всегда считалось наиболее сложным, а выпускникам районных школ приходится еще привыкать к ритму мегаполиса и полной самостоятельности. Многие не выдерживают такого темпа. Городским ребятам, в свою очередь, сложно поменять приоритеты и уехать в глубинку. Отсюда и ощутимый кадровый дефицит в сельских клиниках.

Чтобы решить эту проблему, в прошлом году мы начали пилотный проект "Точный старт". Для начала отобрали пять районов Омской области, руководители которых откликнулись на призыв в нем поучаствовать, и помогли нам с подбором потенциальных абитуриентов.

Потом мы провели тестирование ребят и их родителей. Школьников проверяли на знание базовых дисциплин, а также на психологическую готовность связать свою жизнь с медициной. Выясняли и настроение родителей по поводу возвращения их детей в статусе молодых специалистов в село после получения диплома. Отсев оказался огромным. Из сотни абитуриентов осталось в десять раз меньше. Но это ребята, мотивированные на сельскую медицину. Именно их мы стали готовить по нашим программам.

В результате все поступили, и ни один из них в список отчисленных не попал. В подготовке абитуриентов активно участвовал наш Совет обучающихся. Старшекурсники вместе с преподавателями готовили ребят из сел к ЕГЭ, помогают им адаптироваться в городе, вузе, общежитии. Опыт удался. Поэтому мы будем и дальше развивать такое наставничество.

Растут и требования к студентам. Медицина - не поваренная книга со стандартными рецептами, она становится превентивной и доказательной

Сегодня испытывают трудности с обеспечением специалистами и региональные фельдшерско-акушерские пункты. Чтобы привлечь абитуриентов из глубинки в наш колледж, мы начинаем еще один проект - "Сельский фельдшер", который нацелен на решение именно этой задачи. Государство и местные власти поддерживают рублем молодых специалистов, выезжающих в село. Но, отработав по контракту положенный срок, многие из них все-таки уезжают. Для кого-то - это этап, чтобы идти дальше. Кого-то не устраивает деревенская жизнь. Проблемы, как правило, возникают там, где нет подходящей инфраструктуры для профессионального роста, комфортной жизни, возможностей для полноценного воспитания детей. Эти задачи надо решать комплексно. Недавно мы провели анкетирование будущих выпускников и выяснили любопытные закономерности. В первой тройке приоритетов - современное оборудование, опытный наставник, жилье. Уровень оснащения клиники оказался даже важнее, чем зарплата. Станешь классным специалистом -доход будет, считают современные студенты. Не удивительно, что молодежь уходит, когда для роста нет условий. Это как в природе: если посадить семя в пустую породу, не поливать, не ухаживать, цветка не вырастет.

Мы пришли к выводу, что назрела острая потребность в школьных программах, помогающих определять профессиональные наклонности учеников. Это помогло бы вузам активно контактировать со "своими" абитуриентами. Конечно, у нас есть центр довузовской подготовки, заключены договоры с рядом школ. Однако только усилий университетов мало, в создании системы профориентации должно участвовать государство. Еще одна государственная задача - повышать престиж медицинского образования. Пока в новостной ленте преобладают негативные репортажи, а материалы об успехах медицины и талантливых врачах практически отсутствуют. Зарплата преподавателей вуза тоже оставляет желать лучшего, врачи в поликлинике получают больше. Медицина должна шагать в ногу со временем, поэтому для генерации прорывных идей надо создавать особые условия. Впрочем, вложения государства в развитие нашей сферы значимо растут. Одни нацпроекты чего стоят: образовательные новации, технологии бережливого производства вряд ли могли состояться без такого участия.

Недавно мы открыли симуляционный центр, который сейчас активно дооснащаем. А в связи с коронавирусом уже запускаем цикл повышения квалификации по неотложной помощи при проведении искусственной вентиляции легких. Практику отрабатываем на невероятно реалистичных роботах-манекенах. Насколько правильно выполняются манипуляции, показывают датчики. Разные модели роботов позволяют приобрести целый спектр практических навыков. Будущие врачи-акушеры учатся на манекенах принимать сложные роды. Если еще десять лет назад килограммовый младенец считался "неперспективным", то теперь таких малышей успешно выхаживают. На занятиях по интенсивной терапии студенты также отрабатывают приемы помощи при дыхательной, сердечной недостаточности, остром коронарном синдроме. И к реальному пациенту уже идут с отработанными навыками. Новые технологии, которые мы сегодня применяем в образовании, просто фантастические. В мои студенческие годы никто бы не поверил, что такое возможно. Но растут и требования к студентам. Медицина - не поваренная книга с набором стандартных рецептов. Теперь она становится превентивной и доказательной. Современные технологии, интернет, гаджеты дают возможность систематизировать и использовать лучший клинический опыт.

А искусство врача заключается и в том, чтобы из множества методов и практик выбрать самое оптимальное для конкретного человека. Высший пилотаж - персонифицированная медицина, когда, исходя из генетических особенностей пациента, врач подбирает препараты таргетной (молекулярно прицельной) терапии. Это будущее, и это то, чему сейчас учатся наши студенты.

Медицине нужны не просто умные ребята, а люди, обладающие и эмоциональным интеллектом, способностью сочувствовать, сопереживать. Для врача желание помочь другому должно быть таким же сильным и ярким, как и стремление освоить курс. Еще Боткин говорил: если после беседы с врачом пациенту не стало легче, значит, это не очень хороший врач. Теперь это особенно актуально. Поэтому так важно наладить профориентационную систему в школах.

Справка

В этом году ОмГМУ отметит свое 100-летие, является одним из крупнейших в стране. Здесь реализуются программы высшего и среднего профессионального образования. Врачей готовят пять факультетов: лечебный, педиатрический, медико-профилактический, стоматологический, фармацевтический. Программа высшего образования объединяет более четырех с половиной тысяч студентов из разных регионов. Здесь обучается немало иностранных граждан - из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Индии.