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06.04.2020 09:38
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Томске открыли биржу для потерявших подработку студентов

Текст: Наталья Граф (Томск)
Томский государственный университет вместе с партнерами открыл биржу вакансий для студентов, оставшихся без подработки в период пандемии.

Томск официально признан студенческой столицей России. Сюда приезжает учиться молодежь из 75 регионов России и 47 зарубежных стран. По количеству студентов на 10 тысяч жителей Томская область занимает третье место в России после Москвы и Санкт-Петербурга.

Сегодня в городе находится около 60 тысяч студентов, и большинство из них нуждается в подработках. Согласно опросам, более чем у половины обучающихся ухудшилось финансовое положение в связи с пандемией коронавируса.

Фото: iStock
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- Чтобы поддержать студентов в это непростое время, в ТГУ создана база вакансий, на которые могут претендовать обучающиеся, - Uniprofi, - сообщает Томский государственный университет.

На виртуальной бирже уже открыты более 200 вакансий - их разместили не только подразделения вуза, но и его промышленные партнеры. Во время перехода на дистанционное обучение студенты смогут работать тьюторами-техниками онлайн-курсов, помощниками заместителей деканов по электронному обучению, продвигать электронные ресурсы Научной библиотеки ТГУ, разрабатывать сайты и приложения и наполнять контентом образовательные платформы. Помощники также нужны для санитарной обработки внутри кампусов.

Томская ассоциация пищевиков уже заявила о своей готовности принять студентов на удаленную работу в своих предприятиях. Вакансии есть и у компании - партнера ТГУ, производящей сырье для фармацевтической, парфюмерной и пищевой промышленности.

- Мы понимаем, какая непростая ситуация сейчас сложилась в вузах, и готовы в ближайшее время дать возможность дистанционного дополнительного заработка студентам на нашем производстве антисептических продуктов, - отметил директор компании Владимир Ковалев.

В ТГУ рассчитывают, что в ближайшее время к студенческой бирже труда присоединятся и другие томские вузы.

Комментарий

Министр образования и науки РФ Валерий Фальков:

- Я считаю, что это важная социальная инициатива, которая позволит ТГУ не только финансово поддержать студентов в трудное время, но и адаптировать их к новым онлайн-практикам. Кроме того, университетские биржи труда могут и, думаю, станут не разовой кризисной мерой, а новым инструментом развития отношений между вузом, студентами и промпартнерами.

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