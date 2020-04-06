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06.04.2020 17:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Ставрополье арестован подозреваемый в подготовке теракта

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

В Ставропольском крае арестован мужчина, которого подозревают в подготовке теракта. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Нефтекумского районного суда.

Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
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Там уточнили, что уголовное дело об организации деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации возбуждено УФСБ по Ставропольскому краю, которое и направило ходатайство заключить подозреваемого под стражу.

Напомним, 3 апреля ФСБ пресекла деятельность законспирированной ячейки запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство". Как тогда стало известно, местный житель вместе с выходцем из Дагестана планировали нападения на сотрудников полиции и теракты в местах массового пребывания людей. В результате спецопераций одного из них удалось поймать, а другой оказал сопротивление, и его нейтрализовали.

На месте происшествия силовики обнаружили части для самодельного взрывного устройства, оружие и запрещенная экстремистская литература.

Происшествия Терроризм Антитеррор Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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