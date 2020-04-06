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06.04.2020 05:22
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Российские эксперты назвали регионы с самыми высокими затратами на еду

Фото: Антон Денисов/РИА Новости Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Аналитики назвали российские регионы, жители которых тратят больше всего средств на питание. В тройке лидеров - Ингушетия, Дагестан и Чукотка. Исследованием занималось рейтинговое агентстве АКРА. Эксперты изучили долю расходов на питание от всех расходов на потребление в среднем на одного члена семьи. Расчеты основаны на данных Росстата.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Так, больше всего на еду тратятся в Ингушетии (59%), Дагестане (55%) и на Чукотке (48%). А вот дешевле всего продукты питания обходятся жителям Ханты-Мансийска (24%), Москвы (25%) и Татарстана (26%). Об этом пишет РБК.

По оценкам аналитиков агентства АКРА, жители только 11 из 85 российских субъектов тратят на еду менее 30% своих доходов. Понимая всю сложность ситуации, с которой столкнулись россияне, два крупнейших ритейлера страны вышли с предложением обнулить торговую наценку на самые необходимые продукты питания в течение ближайшего месяца.

Напомним, согласно данным Росстата, опубликованным в конце 2019 года, на еду уходит от 20 до 50% бюджета российских семей, при этом набор продуктов для богатых и бедных по основным группам аналогичен. Среднедушевые потребительские расходы граждан на продукты питания составили в 2018 году порядка 5,5 тысяч рублей в месяц (180 рублей в день).

Общество Экономика Экономика Товары и цены Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Волга-Кама Филиалы РГ Столица СКФО Дагестан СКФО Ингушетия ДФО ДФО Чукотский АО УрФО Цены на продукты

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