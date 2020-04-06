Кандидата в водители завалили на экзамене за неторопливую езду

В Мурманской области один из местных жителей попытался обжаловать в суде решение сотрудника ГИБДД, поставившего на экзамене штрафные баллы за недостаточную скорость.

Как рассказали в Мурманском областном суде, в сентябре прошлого года гражданин З. пытался получить права категории С. То есть хотел стать водителем грузовика. Но на практической части гражданина срезали.

Инспектор ГИБДД поставил 5 штрафных баллов за то, что испытуемый не выполнил требование экзаменатора. Суть конфликта в том, что от гражданина потребовали разогнаться до скорости 60 километров в час. Однако кандидат в дальнобойщики не давал газу больше, чем на 55 километров в час. На его взгляд, этого было вполне достаточно. Мол, не Формула-1, и летать как ветер тут ни к чему.

"Административный истец просил признать действия инспектора МРЭО ГИБДД УМВД России по Мурманской области незаконными, так как именно скорость 55 километров в час позволяла контролировать движение транспортного средства для выполнения требований правил дорожного движения, - рассказали в Мурманском областном суде. - Скорость движения в 60 километров в час не обеспечивала бы полный контроль, так как на данном участке автодороги располагалось несколько нерегулируемых пешеходных переходов, станция скорой медицинской помощи, несколько выездов из дворовых территорий".

Поэтому истец просил отменить штрафные баллы и выдать ему права на вождение грузовиков. Но и инспектор ГИБДД так легко сдаваться не собирался. В судебном заседании он пояснил, что при движении на участке маршрута дал задание сдающему экзамен набрать максимальную разрешенную скорость движения. Задание истцом не было выполнено, в связи с чем в экзаменационном листе выставлено 5 штрафных баллов . В экзаменационном листе для таких случаев есть пункт 1.17: "не выполнил (проигнорировал) задание экзаменатора".

Инспектор ГИБДД потребовал от водителя разогнаться до 60 километров в час, тот не смог

"Из объяснений инструктора по подготовке водителей транспортных средств следует, что З. действительно двигался весь маршрут с примерной скоростью 30 километров в час, - рассказывают в Мурманском областном суде. - За учебным автомобилем по ходу движения по маршруту скапливался автотранспорт в количестве 5-6 единиц. При движении по маршруту инспектором ГИБДД была дана команда двигаться с максимальной разрешенной скоростью, которая на данном участке составляла 60 километров в час. Время суток было светлое, все пешеходные переходы и прилегающие к ним территории просматривались свободно, транспорта почти не было, дорога была без каких-либо повреждений и позволяла набрать максимальную скорость".

Но гражданин З., судя по всему, был упорный тихоход. Как бы то ни было, ему не хватило маленького наклона педали газа, всего-то плюс 5 километров в час, чтобы стать полноправным водителем грузовика. Правило "тише едешь - дальше будешь" придумано не для дальнобойщиков.

Суд отказал гражданину в удовлетворении административного искового заявления. Как сообщают в Мурманском областном суде, решение вступило в законную силу.

По правилам, пересдать экзамен можно через 7 дней после первой попытки. Но если кандидат трижды не сдал какой-то этап, то опять получит шанс не менее чем через месяц.