"Зенит" договорился с футболистами о снижении зарплат

Руководство "Зенита" и футболисты клуба договорились о снижении зарплаты на время приостановки чемпионата России.

Как сообщил ТАСС генеральный директор питерского клуба Александр Медведев, стороны достигли соглашения. По словам одного из руководителей клуба, игроки "Зенита" будут получать на 50 процентов меньше во внесоревновательный период.

"Мы договорились с игроками о снижении зарплаты в апреле и мае на 50 процентов", - сказал Медведев.

Ранее о договоренности с футболистами по поводу уменьшения зарплаты сообщил московский "Спартак". Игроки красно-белых на время приостановки сезона будут получать на 40 процентов меньше.