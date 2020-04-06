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06.04.2020 14:10
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Как строители трассы "Таврида" бросили вызов коронавирусу

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Каждый день на крымской "стройке века" для всех работников теперь начинается с измерения температуры. Строгой санитарной обработке подвергается и транспорт. В остальном жизнь строителей трассы "Таврида" не изменилась - они по-прежнему трудятся в три смены.

Рабочий день на Белогорском производственно-техническом участке компании "ВАД" - генерального подрядчика строительства - начинается с посещения медкабинета. С шести до семи утра туда выстраивается очередь для измерения температуры.

Фото: iStock
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- За утро через кабинет проходят человек 80, еще 60 - вечером, - рассказывает старшая медсестра Алла Божефатова. - Если у кого-то будет повышенная температура, к работе не допустим, отправим к врачу.

К слову, бесконтактным термометром снимать показания нужно на шее, а не на лбу - в противном случае для человека, зашедшего в помещение с улицы, они будут некорректные, на градус ниже.

С 20 марта "ВАД" ввела на своих объектах усиленный контроль состояния здоровья сотрудников и профилактические меры для противодействия распространению коронавируса. Он начинается с въезда на территорию базы. Снаружи и внутри транспорт обрабатывают антисептиком. Им же протирают дверные ручки, турникеты, поверхности. Административный персонал перешел в основном на удаленную работу.

Строгие меры оправданы и дают результат. За время работы в режиме ограничения никого отправлять к врачу с повышенной температурой не пришлось.

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Таких участков, как белогорский, у компании в Крыму пять - на всем протяжении "Тавриды". Сейчас на строительстве трудятся около двух тысяч человек и около 1,5 тысяч единиц техники. При пиковых нагрузках трудились до трех тысяч сотрудников.

Сегодня, когда экватор стройки остался далеко позади, часть специалистов перевели на другие объекты. Трасса готова на 86 процентов. В конце февраля, когда крымская погода выстрелила почти летними температурами, строители перешли на круглосуточную укладку асфальта. Однако похолодание все вернуло на свои места.

- Круглосуточная укладка требует более высоких ночных температур, - говорит пресс-секретарь крымского строительного управления АО "ВАД" Григорий Назаров. - Поэтому, пока не потеплеет, будем укладывать асфальт только днем.

Рецепт асфальтобетонной смеси специалисты разрабатывали для Крыма. Для этого проанализировали климатические показатели, температурный фон за последние 20 лет и учли прогнозируемую транспортную нагрузку на дорожное полотно. Прежде чем приступать к укладке третьего, последнего слоя, на каждый участок дороги пускают транспорт. Динамическая нагрузка позволяет выявить шероховатости в укладке двух первых слоев. После этого дорожное полотно фрезеруют там, где это необходимо, и только потом приступают к укладке третьего, выравнивающего слоя.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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В двухполосном исполнении последний слой уложен на 85 километрах дороги - от Феодосии до Белогорска. Если на нее вылить бутылку воды, жидкость сама стечет в сторону обочины - уклон полотна составляет 20 промилле.

- От льговской транспортной развязки в начале третьего этапа мы движемся в сторону Белогорска, - рассказал Григорий Назаров. - Также третий слой асфальтобетона укладывают от Керчи до поселка Приморского.

Температура горячего асфальтобетона - 165 градусов по Цельсию. Этот показатель также строго контролируют. Когда все параметры соблюдены, бесшовная укладка позволяет создать идеальное дорожное полотно.

P. S.

В РФ дорожное строительство относится к производствам с непрерывным циклом, так что ограничительные меры из-за недопущения распространения коронавируса на темпе сооружения "Тавриды" не отразились. Все 250 километров в четырехполосном исполнении будут готовы к сентябрю. А полная сдача объекта, как и было запланировано, состоится в декабре 2020 года.

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