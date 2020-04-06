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06.04.2020 13:02
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Крыму возобновится строительство 180 объектов

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Решение о разрешении возобновить строительные работы на определенных объектах в Крыму будет принимать уполномоченная комиссия министерства строительства и архитектуры РК. Об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщил вице-премьер республики Евгений Кабанов.

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По его словам, речь идет о приблизительно 180 объектах. Накануне глава Крыма Сергей Аксенов разрешил возобновить строительно-монтажные работы предприятиям строительной отрасли, возводящим объекты в рамках федеральной целевой и региональной инвестиционной программ, национальных проектов и муниципальных контрактов.

- Также это касается строительства многоквартирных жилых домов, что вписываются в критерии нацпроекта "Жилье", - уточнил замглавы крымского Совмина.

Кабанов пояснил, что для получения разрешения о возобновлении работ застройщик (генподрядчик) должен предоставить в соответствующую комиссию республиканского минстроя необходимый пакет документов.

- Комиссия будет эти документы рассматривать и согласовывать, - рассказал он. - Основным критерием будет наличие действующего госконтракта, разрешения на строительство МКД и включение этого дома в единую жилищную систему федерального уровня. После рассмотрения документов застройщик получает разрешение на выполнение строительно-монтажных работ. Но он обязан провести обязательные мероприятия на строительной площадке - измерять температуру у работников, вести журнал температурного режима, обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты, соблюдать санитарный режим в помещениях общего пользования (столовых, санузлов, душевых и так далее).

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Глава минстроя Михаил Храмов отметил, что ответственность за полноту данных и за принятие решения о срочной необходимости возобновления работ принимает руководитель компании-застройщика.

- Эти люди наиболее полно владеют информацией о графике производства строительных работ и ситуации со здоровьем работников, - подчеркнул он.

Напомним, что накануне глава Крыма Сергей Аксенов уточнил список предприятий, которые могут продолжать работу в условиях режима повышенной готовности. Но режим общей самоизоляции продлен в РК до 30 апреля.

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