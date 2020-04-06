По факту стрельбы тюменца по родне завели дело о покушении на убийство

В отношении 62-летнего жителя Тобольского района, который в минувшее воскресенье открыл стрельбу по своим родственникам, возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство".

Как передает пресс-служба Следственного комитета Тюменской области, днем пятого апреля фигурант приехал на тракторе в деревю Маслова, где живет его дочь с мужем и 17-летним сыном. Он подъехал к их дому, с помощью сельхозтехники перевернул их автомобиль, а когда все трое выбежали из дома, открыл огонь.

"Злоумышленник достал охотничье ружье и сделал около десяти выстрелов в убегающих родственников. В результате 36-летняя женщина получила ранения груди и головы, она находится в реанимации. 42-летний мужчина получил легкие ранения, юноша не пострадал", сообщает следственное ведомство.

Подозреваемый был быстро задержан, ружье изъяли. В отношении него возбуждено дело ч. 3 ст. 30 п. "а" ч.2 ст.105 УК РФ. Расследование продолжается.