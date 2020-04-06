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06.04.2020 20:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Челябинске вскрыты злоупотребления на строительстве Конгресс-холла

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В Челябинске вскрыты факты нецелевого использования средств на строительстве Конгресс-холла к саммитам ШОС и БРИКС- 2020. Сумма заведомо завышенной стоимости работ составила четверть миллиарда рублей, сообщили в понедельник в прокуратуре Челябинской области.

Фото: Санкт-Петербурга/ТАСС
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- В ходе проверки со стороны руководства хозяйственного партнерства "Конгресс-холл", должностных лиц министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области, Южно-Уральской корпорация жилищного строительства и ипотеки, технического заказчика строительства в лице ОГКУ "ЧелябОблИнвестСтрой" установлены факты расходования бюджетных средств на оплату заведомо завышенной стоимости, фактически невыполненных и необоснованно принятых работ на сумму не менее 250 миллионов рублей, - сообщила представитель прокуратуры Наталья Мамаева. - В частности вскрыты факты ненадлежащего проведения строительно-монтажных работ по устройству железобетонных конструкций, следствием чего явилось наличие недопустимых отступлений от проекта. Таким образом, бюджетные средства использовались для строительства объекта с заведомо грубыми нарушениями нормативов, влекущими создание угрозы жизни и здоровью людей и невозможность ввода данного объекта в эксплуатацию.

Материалы совместной проверки КРУ и прокуратуры Челябинской области направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц всех вышеуказанных организаций. По мнению прокуратуры в их действиях присутствуют признаки состава преступления по трем статьям УК РФ - о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), превышении должностных полномочий в коммерческой организации (часть 1 статьи 201 УК РФ) и халатности с причинением особо крупного ущерба (часть 1.1. статьи 293 УК РФ).

Ход проведения доследственных проверок СК поставлен на особый контроль, отметили в прокуратуре области.

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