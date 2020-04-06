Роскосмос: "Союз-2.1а" ждет первый полет с экипажем

На стартовый комплекс космодрома Байконур, для первого пилотируемого запуска, доставили и установили ракету "Союз-2.1а". Сообщение об этом появилось в Twitter Роскосмоса.

"Надежность ракеты была протестирована при запусках грузовых кораблей, а летом прошлого года пуск состоялся с кораблем "Союз", но без экипажа на борту", - приводит сообщение РИА Новости.

Запуск запланирован на девятое апреля. Это будет первый старт данной ракеты для отправки в космос экипажа. На МКС на корабле "Союз МС-16" отправятся россияне Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американец Кристофер Кэссиди. Сейчас на МКС находятся космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка и астронавты НАСА Джессика Меир и Эндрю Морган.