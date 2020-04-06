"Русские сезоны" покажут в режиме онлайн "Богему" и "Ромео и Джульетту"

Международный культурный проект "Русские сезоны" продолжает радовать зрителей лучшими постановками. Третья неделя театрального интернет-марафона Stay home with Russian Seasons будет посвящена самым ярким событиям "Русских сезонов" в Италии и Германии.

Уже в понедельник, 6 апреля, в 20.00 начнется трансляция оперы "Богемы" Дж. Пуччини. Этот спектакль был показан в рамках VIII Санкт-Петербургского международного фестиваля "Опера - всем". Зрители получат истинное удовольствие от мастерства дирижера Фабио Мастранджело и ведущих солистов России: Станислава Леонтьева (Мариинский театр), Александра Гонца (оперная труппа Приморской сцены Мариинского театра), Никиты Одалина ("Санктъ-Петербургъ Опера"), Дениса Седова, Льва Эльгардта (Академия молодых оперных певцов Мариинского театра), Ольги Черемных (музыкальный театр "Зазеркалье"), Анны Викулиной и Сергея Костевича (Санкт-Петербургский государственный театр "Мюзик-Холл"). Среди участников также хор театра "Мюзик-Холл" под руководством заслуженной артистки Российской Федерации Валентины Копыловой-Панченко.

В среду, 8 апреля, зрителей ждет еще одна классическая постановка на новый лад - ледовый спектакль Ильи Авербуха "Ромео и Джульетта", который был показан на одной из самых знаменитых площадок Европы - итальянской Arena-di-Verona в рамках "Русских сезонов" в Италии. Главные роли в ледовой сказке исполняют сразу шесть олимпийский чемпионов - Алексей Ягудин и Роман Костомаров, Татьяна Волосожар и Максим Траньков, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин. Они танцуют под завораживающую музыку Сергея Прокофьева, Вольфганга Амадея Моцарта, Иоганна Себастьяна Баха, Феликса Мендельсона и оригинальные композиции Романа Игнатьева, специально созданные для этого спектакля.

Наконец, 20 апреля искушенную публику ждет концерт камерного ансамбля "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета, который состоялся в рамках торжественного закрытия проекта "Русские сезоны" в Германии в знаменитой Эльбской филармонии. Музыканты исполнили произведения Альфреда Шнитке, Кузьмы Бодрова и Петра Чайковского.

Все трансляции проекта "Stay home with Russian Seasons" доступны на официальном сайте проекта в разделе Stay home и в социальных сетях "Одноклассники" https://ok.ru/russian.seasons и "ВКонтакте".