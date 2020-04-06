"Русские сезоны" покажут в режиме онлайн "Богему" и "Ромео и Джульетту"

Новости

Врачи ожогового центра восстановили женщине лицо после сильных повреждений 17:23
На базе Первого МГМУ будет развернуто 2000 коек для больных COVID-19 17:17
На Кубани гостей из Москвы и Петербурга отправят на самоизоляцию 17:15
МЧС предложило новые правила сертификации пожарно-спасательной продукции 17:02
В Череповце осудили мужчину, обезобразившего возлюбленную на 8 марта 17:00
Видео: съехавшая в кювет Skoda пытается выбраться без посторонней помощи 17:00
ВОЗ рекомендует сохранять двигательную активность во время карантина 16:50
Средняя продолжительность рабочего дня "на удаленке" выросла в 1,5 раза 16:45
В Крыму скрывавшегося от ДПС пьяного водителя остановил столб на кладбище 16:44
В Петербурге продавцов БАДов отправили в колонию на четыре года 16:43
Пожары в районе Чернобыльской АЭС не повлияют качество воздуха в Москве 16:43
Правительство РФ выделит ВОЗ один млн долларов на борьбу с коронавирусом 16:38
Гумпомощь для борьбы с COVID со второй попытки доставили на Кубу 16:37
Второе обращение Путина по ситуации с COVID-19 смотрели 22,6 млн россиян 16:35
Президент Никарагуа не появлялся на публике более трех недель 16:32
В Воронеже соседи устроили травлю семье, вернувшейся из-за границы 16:29
Корабль ЧФ "Пытливый" проследил за учениями НАТО в Черном море 16:23
Минпромторг расследует инцидент с замглавы ведомства в аэропорту Ижевска 16:23
Южноуральцев во время "каникул" по коронавирусу поддержат из бюджета 16:21
В Беларуси проведено более 40 тысяч тестов на коронавирус 16:20
РПЦ: Верующим на Благовещение следует молиться дома 16:18
Заболевший COVID-19 премьер Великобритании продолжает выполнять свои обязанности 16:13
У звезды фильмов о Гарри Поттере Джули Уолтерс диагностирован рак 16:08
Нулевые пошлины на ввоз электромобилей начнут действовать с мая 16:07
Под Новосибирском нетрезвый начальник отдела ГИБДД протаранил Infiniti 15:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Расписание учебы на "дистанционке": советы родителям
Расписание учебы на "дистанционке": советы родителям
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
06.04.2020 16:23
Рубрика: Культура

"Русские сезоны" покажут в режиме онлайн "Богему" и "Ромео и Джульетту"

Текст: Наталья Лебедева
Международный культурный проект "Русские сезоны" продолжает радовать зрителей лучшими постановками. Третья неделя театрального интернет-марафона Stay home with Russian Seasons будет посвящена самым ярким событиям "Русских сезонов" в Италии и Германии.

Уже в понедельник, 6 апреля, в 20.00 начнется трансляция оперы "Богемы" Дж. Пуччини. Этот спектакль был показан в рамках VIII Санкт-Петербургского международного фестиваля "Опера - всем". Зрители получат истинное удовольствие от мастерства дирижера Фабио Мастранджело и ведущих солистов России: Станислава Леонтьева (Мариинский театр), Александра Гонца (оперная труппа Приморской сцены Мариинского театра), Никиты Одалина ("Санктъ-Петербургъ Опера"), Дениса Седова, Льва Эльгардта (Академия молодых оперных певцов Мариинского театра), Ольги Черемных (музыкальный театр "Зазеркалье"), Анны Викулиной и Сергея Костевича (Санкт-Петербургский государственный театр "Мюзик-Холл"). Среди участников также хор театра "Мюзик-Холл" под руководством заслуженной артистки Российской Федерации Валентины Копыловой-Панченко.

Фото: iStock
Дни Тарковского пройдут в онлайн-формате

В среду, 8 апреля, зрителей ждет еще одна классическая постановка на новый лад - ледовый спектакль Ильи Авербуха "Ромео и Джульетта", который был показан на одной из самых знаменитых площадок Европы - итальянской Arena-di-Verona в рамках "Русских сезонов" в Италии. Главные роли в ледовой сказке исполняют сразу шесть олимпийский чемпионов - Алексей Ягудин и Роман Костомаров, Татьяна Волосожар и Максим Траньков, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин. Они танцуют под завораживающую музыку Сергея Прокофьева, Вольфганга Амадея Моцарта, Иоганна Себастьяна Баха, Феликса Мендельсона и оригинальные композиции Романа Игнатьева, специально созданные для этого спектакля.

Наконец, 20 апреля искушенную публику ждет концерт камерного ансамбля "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета, который состоялся в рамках торжественного закрытия проекта "Русские сезоны" в Германии в знаменитой Эльбской филармонии. Музыканты исполнили произведения Альфреда Шнитке, Кузьмы Бодрова и Петра Чайковского.

Все трансляции проекта "Stay home with Russian Seasons" доступны на официальном сайте проекта в разделе Stay home и в социальных сетях "Одноклассники" https://ok.ru/russian.seasons и "ВКонтакте".

Культура Музыка Классика Культура Театр РГ-Видео

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Песков: Новых сроков голосования по поправкам к Конституции нет
Кабмин ограничил размер наценки на маски и перчатки 10 копейками
Эпидемиолог назвал вакцинацию эффективным способом профилактики COVID-19
Роскосмос: "Союз-2.1а" ждет первый полет с экипажем
Российские эксперты назвали регионы с самыми высокими затратами на еду
Как в интернете можно бесплатно сходить в кино и в театр
Российские знаменитости рассказали, чем занимаются на карантине