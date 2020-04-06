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06.04.2020 17:46
Рубрика: Экономика

РЖД продлили срок сдачи "невозвратных" билетов

Текст: Евгений Гайва
Пассажиры могут сдать билеты, купленные по "невозвратным" тарифам, до 1 июня 2020 года, сообщили в компании "Российские железные дороги" (РЖД).
Фото: Владимир Гердо/ТАСС Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Срок возврата проездных документов увеличили из-за продления ограничительных мероприятий на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации, пояснили в компании.

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Сдать "невозвратные" билеты для поездок по 1 июня включительно можно по аналогии с обычными проездными документами, то есть в соответствии с Правилами перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа. Неиспользованный билет можно сдать в железнодорожных кассах и через онлайн-сервисы. Сбор за возврат неиспользованных проездных документов взиматься не будет, уточнили в компании.

Если пассажир находится на карантине, он сможет вернуть полную стоимость любых билетов, предъявив в кассах листок нетрудоспособности с кодом "03" или справку из медицинского учреждения, уточнили в РЖД.

Накануне РЖД отменили 53 поезда дальнего следования из-за снижения спроса.

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