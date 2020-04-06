Самый дорогой ЗИЛ: вездеход "Синяя птица" за 10 млн рублей

Авторы канала на Youtube "ПриветТачка" рассказали об уникальном российском вездеходе-амфибии семейства ЗИЛ-4906 "Синяя птица". Экземпляр 1985 года выпуска пребывает в прекрасном техническом состоянии.
ЗИЛ с колесной формулой 6х6 предназначен для обнаружения и эвакуации космонавтов из самых удаленных точек страны. Машина обладает герметичным стеклопластиковым кузовом, алюминиевой рамой, кабиной экипажа и отдельным пассажирским семиместным салоном с характерным стеклопластиковым колпаком. Доступ на борт вездехода обеспечивают откидные лестницы, попасть в кабину можно с помощью двух люков на крыше, в пассажирский отсек через заднюю дверь или через люк в невысокой передней стенке.
Трехосный полноприводный поисково-эвакуационный вездеход способен плавать, преодолевать жесткое бездорожье и различные препятствия. В этом ему помогает внушительный дорожный просвет в 590 мм, короткие свесы, колеса с шинами большого диаметра и независимой торсионной подвеской.
Колёса первой и третьей осей - управляемые. Для оптимизации их маневренности рулевая система поворачивает задние колёса с небольшим опозданием, относительно колёс первой оси. Колеса связаны с централизованной системой регулировки давления и снабжены дисковыми тормозами.
"Синяя птица" оснащается модернизированным бензиновым двигателем ЗИЛ-130 мощностью 150 л.с. Мотор размещён за водительской кабиной и агрегатирован с пятиступенчатой механической коробкой передач.
Крутящий момент с коробки передач поступает на раздаточную коробку, при помощи которой происходит бортовое распределение мощности. Межбортовой дифференциал "раздатки" распределяет крутящий момент на колеса разных бортов. Система карданных валов и бортовых передач обеспечивает привод всех шести колес машины. Для передвижения по воде вездеход получил два гребных винта, помещенных под кормой корпуса.
"Синяя птица" передвигается по трассе со скоростью до 75 км/ч. Максимальная скорость на воде ограничивается 10 км/ч. Вездеход имеет следующие габаритные размеры: длина 9 м, ширина 2,5 м, высота 2,9 м, колесная база 4,8 м при промежутках по 2,4 м, колея 2 м. Снаряженная масса составляет 8,4 т., грузоподъёмность 3,5 т., полная масса со всей допустимой полезной нагрузкой 11,8 т.
Вездеход получил название "Синяя птица" из-за своей ярко-синей окраски. С учетом возможной эксплуатации в самых разных регионах цвет обеспечивает достаточную видимость в полях, в снегу, в пустынях.
Примечательно, что "Синяя птица" является одним из самых дорогих существующих ЗИЛов и оценивается в 10 000 000 рублей. Всего таких машин было выпущено 26 штук, 14 из которых в пассажирской версии, 12 в грузовой модификации.
Напомним, первый пассажирский ЗИЛ-49061 был принят на снабжение Единой государственной авиационной поисково-спасательной службы СССР ещё в 1981 году. Одна из модификаций "Синей птицы" с индексом -4906 оборудована крановой установкой и ложементом для перевозки спускаемого аппарата.