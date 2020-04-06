Самый дорогой ЗИЛ: вездеход "Синяя птица" за 10 млн рублей

Авторы канала на Youtube "ПриветТачка" рассказали об уникальном российском вездеходе-амфибии семейства ЗИЛ-4906 "Синяя птица". Экземпляр 1985 года выпуска пребывает в прекрасном техническом состоянии.

ЗИЛ с колесной формулой 6х6 предназначен для обнаружения и эвакуации космонавтов из самых удаленных точек страны. Машина обладает герметичным стеклопластиковым кузовом, алюминиевой рамой, кабиной экипажа и отдельным пассажирским семиместным салоном с характерным стеклопластиковым колпаком. Доступ на борт вездехода обеспечивают откидные лестницы, попасть в кабину можно с помощью двух люков на крыше, в пассажирский отсек через заднюю дверь или через люк в невысокой передней стенке.

Фото: скриншот с youtube.com

Трехосный полноприводный поисково-эвакуационный вездеход способен плавать, преодолевать жесткое бездорожье и различные препятствия. В этом ему помогает внушительный дорожный просвет в 590 мм, короткие свесы, колеса с шинами большого диаметра и независимой торсионной подвеской.

Колёса первой и третьей осей - управляемые. Для оптимизации их маневренности рулевая система поворачивает задние колёса с небольшим опозданием, относительно колёс первой оси. Колеса связаны с централизованной системой регулировки давления и снабжены дисковыми тормозами.

Фото: скриншот с youtube.com

"Синяя птица" оснащается модернизированным бензиновым двигателем ЗИЛ-130 мощностью 150 л.с. Мотор размещён за водительской кабиной и агрегатирован с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Крутящий момент с коробки передач поступает на раздаточную коробку, при помощи которой происходит бортовое распределение мощности. Межбортовой дифференциал "раздатки" распределяет крутящий момент на колеса разных бортов. Система карданных валов и бортовых передач обеспечивает привод всех шести колес машины. Для передвижения по воде вездеход получил два гребных винта, помещенных под кормой корпуса.

Фото: скриншот с youtube.com

"Синяя птица" передвигается по трассе со скоростью до 75 км/ч. Максимальная скорость на воде ограничивается 10 км/ч. Вездеход имеет следующие габаритные размеры: длина 9 м, ширина 2,5 м, высота 2,9 м, колесная база 4,8 м при промежутках по 2,4 м, колея 2 м. Снаряженная масса составляет 8,4 т., грузоподъёмность 3,5 т., полная масса со всей допустимой полезной нагрузкой 11,8 т.

Вездеход получил название "Синяя птица" из-за своей ярко-синей окраски. С учетом возможной эксплуатации в самых разных регионах цвет обеспечивает достаточную видимость в полях, в снегу, в пустынях.

Фото: скриншот с youtube.com

Примечательно, что "Синяя птица" является одним из самых дорогих существующих ЗИЛов и оценивается в 10 000 000 рублей. Всего таких машин было выпущено 26 штук, 14 из которых в пассажирской версии, 12 в грузовой модификации.

Напомним, первый пассажирский ЗИЛ-49061 был принят на снабжение Единой государственной авиационной поисково-спасательной службы СССР ещё в 1981 году. Одна из модификаций "Синей птицы" с индексом -4906 оборудована крановой установкой и ложементом для перевозки спускаемого аппарата.