Саудовский дрифт: эффектно прокатились по встречке и попали под самосвал

Посмотришь на это видео и согласишься, что иногда лучше сидеть в четырех стенах на карантине и скучать, чем так бесшабашно, с риском для жизни, развлекаться. Удивительно еще, что инцидент обошелся без смертей и тяжких увечий.

Видео снято в Саудовской Аравии, где, как и в большинстве стран мира, приняты меры для нераспространения коронавируса: временно закрыты для въезда ряд городов, включая Мекку и Медину, отменен малый хадж, частично ограничено движение транспорта и т.д.

Неудивительно, что заскучавшая от вынужденного безделья молодежь решила воспользоваться относительной свободой на опустевших трассах и устроила на Toyota Camry заезд в духе голливудских боевиков. С крутыми виражами и обгонами, заездом на встречную полосу и уходом за пол-секунды от лобового столкновения.

Но реальность оказалась круче любых фильмов: уже через минуту наши герои-стритрейсеры попали в такую аварию, о которой и мечтать не могли. На очередном вираже задние колеса машины сильно занесло влево и Toyota фактически боком встретила удар встречного грузовика. Водитель самосвала успел среагировать и вывернул руль так, что удар пришелся не в левые двери машины, а лишь в переднее крыло. Это и спасло жизни всех дрифтеров, которые, кстати, даже не пристегивались.

Примечательно, что после ДТП наши герои не потеряли присутствия духа и даже веселости: теперь, сидя на карантине, им будет не так скучно. Уже есть о чем поговорить.