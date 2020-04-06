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06.04.2020 10:03
Рубрика: Экономика

Сбербанк продлит на месяц действующие условия по вкладам

Текст: Роман Маркелов
Сбербанк временно продолжит начислять проценты клиентам, у которых подходит к концу срок действия вкладов, по прежним условиям. Об этом говорится в сообщении банка, поступившем в редакцию "Российской газеты".
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

По всем договорам вкладов, которые заканчиваются с 30 марта по 5 мая, Сбербанк продолжит начислять клиентам проценты по ставке, действующей на момент окончания договора до 6 мая, уточняется в сообщении. Условия распространяются и на тех, у кого сейчас есть промовклад: начисления будут проходить по повышенным ставкам, прописанным в условиях договора по вкладу. Автоматическая пролонгация переносится на первый рабочий день - 6 мая, указывают в Сбербанке.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Если клиенты решат воспользоваться деньгами после окончания вклада, но не дожидаясь 6 мая, то смогут сделать это без ограничений, в любой день в Сбербанк Онлайн или в отделении банка в соответствии с графиком работы. Проценты по вкладу будут начислены за все дни до даты закрытия, отмечают в Сбербанке.

"Это решение позволит оставаться дома в течение нерабочих дней, объявленных президентом и при этом не беспокоиться за доходность своих вложений", - говорит директор дивизиона "Занять и Сберегать" Сбербанка Сергей Широков.

Президент Владимир Путин объявил дни с 30 марта по 30 апреля нерабочими с сохранением зарплаты из-за эпидемии коронавируса. По его словам, если "позволит обстановка", нерабочий период может быть сокращен. Большинство банковских офисов в этот период работают в режиме выходного дня.

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