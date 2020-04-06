Силуанов рассказал о наступлении в экономике "новой реальности"

Тучные времена в российской экономике прошли, наступает этап "новой реальности" из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью для телеканала "Россия 1".

По его словам, сейчас приходится более эффективно распоряжаться теми ресурсами, которые есть в государстве. Однако российские власти к переменам готовы.

Накоплен достаточный запас золотовалютных резервов у Центрального Банка и резервов правительства. Этого хватит, чтобы отреагировать на все изменения, которые происходят в экономике и в бюджете, подчеркнул глава Минфина.

По данным Центробанка, по состоянию на март 2020 года, золотовалютные резервы РФ составляли 551,2 миллиарда долларов.

Ранее в правительстве рекомендовали регионам в борьбе с коронавирусом не следовать единым шаблонам, а исходить из конкретного положения дел. Россия еще не достигла пика распространения инфекции, подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин, но экономическая жизнь страны не должна останавливаться.