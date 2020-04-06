СК займется расследованием дела, ставшего причиной ареста двух генералов МВД

Следственный комитет РФ займется расследованием уголовного дела, которое стало причиной ареста двух полицейских генералов. Речь идет о ставшем скандальным уголовном деле хозяина компании "Оптима девелопмент" Альберта Худояна. О передаче этого дела распорядился заместитель генерального прокурора Виктор Гринь. Он изъял из следственного департамента МВД уголовное дело Альберта Худояна, обвиняемого в мошенничестве на десять миллионов долларов.

Худоян сейчас под домашним арестом. Причем, продлевать домашний арест будет уже Следственный комитет.

Напомним, на прошлой неделе были задержаны два замначальника следственного комитета МВД Александр Бирюков и Александр Краковский, а также следователь по особо важным делам Александр Брянцев. Их обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями. Это часть 3 статьи 285 Уголовного кодекса РФ. Ни один из высокопоставленных чиновников свою вину не признал.

Напомним, трое сотрудников МВД были задержаны 2 апреля по подозрению в получении взятки в 10 миллионов долларов. Правда, во время обысков в Следственном департаменте МВД, проведенных в тот же день, доказательств получения взятки обнаружено не было.

По версии следствия, Краковский и Бирюков "ввели в заблуждение" замглавы МВД Александра Романова и посодействовали переводу Худояна из СИЗО под домашний арест. Для этого уголовное дело бизнесмена, изначально расследовавшееся московской полицией, было передано в вышестоящий следственный орган - в управление по расследованию организованной преступной деятельности следственного департамента МВД.

Защита настаивает, что никакого сговора между их подзащитным и полицейскими не было.

Двух заместителей начальников следственного департамента МВД РФ, генералов юстиции Александра Краковского и Александра Бирюкова ожидает "проверка на причастность к совершению других преступлений коррупционной направленности". Та же доследственная проверка также будет проводиться в отношении следователя по особо важным делам Александра Брянцева.

Басманный суд Москвы отправил Бирюкова и Брянцева в СИЗО до 1 июня 2020 года.