СК займется расследованием дела, ставшего причиной ареста двух генералов МВД

Новости

Врачи ожогового центра восстановили женщине лицо после сильных повреждений 17:23
На базе Первого МГМУ будет развернуто 2000 коек для больных COVID-19 17:17
На Кубани гостей из Москвы и Петербурга отправят на самоизоляцию 17:15
МЧС предложило новые правила сертификации пожарно-спасательной продукции 17:02
В Череповце осудили мужчину, обезобразившего возлюбленную на 8 марта 17:00
Видео: съехавшая в кювет Skoda пытается выбраться без посторонней помощи 17:00
ВОЗ рекомендует сохранять двигательную активность во время карантина 16:50
Средняя продолжительность рабочего дня "на удаленке" выросла в 1,5 раза 16:45
В Крыму скрывавшегося от ДПС пьяного водителя остановил столб на кладбище 16:44
В Петербурге продавцов БАДов отправили в колонию на четыре года 16:43
Пожары в районе Чернобыльской АЭС не повлияют качество воздуха в Москве 16:43
Правительство РФ выделит ВОЗ один млн долларов на борьбу с коронавирусом 16:38
Гумпомощь для борьбы с COVID со второй попытки доставили на Кубу 16:37
Второе обращение Путина по ситуации с COVID-19 смотрели 22,6 млн россиян 16:35
Президент Никарагуа не появлялся на публике более трех недель 16:32
В Воронеже соседи устроили травлю семье, вернувшейся из-за границы 16:29
Корабль ЧФ "Пытливый" проследил за учениями НАТО в Черном море 16:23
Минпромторг расследует инцидент с замглавы ведомства в аэропорту Ижевска 16:23
Южноуральцев во время "каникул" по коронавирусу поддержат из бюджета 16:21
В Беларуси проведено более 40 тысяч тестов на коронавирус 16:20
РПЦ: Верующим на Благовещение следует молиться дома 16:18
Заболевший COVID-19 премьер Великобритании продолжает выполнять свои обязанности 16:13
У звезды фильмов о Гарри Поттере Джули Уолтерс диагностирован рак 16:08
Нулевые пошлины на ввоз электромобилей начнут действовать с мая 16:07
Под Новосибирском нетрезвый начальник отдела ГИБДД протаранил Infiniti 15:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Расписание учебы на "дистанционке": советы родителям
Расписание учебы на "дистанционке": советы родителям
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
06.04.2020 16:54
Рубрика: Происшествия

СК займется расследованием дела, ставшего причиной ареста двух генералов МВД

Текст: Наталья Козлова
Следственный комитет РФ займется расследованием уголовного дела, которое стало причиной ареста двух полицейских генералов. Речь идет о ставшем скандальным уголовном деле хозяина компании "Оптима девелопмент" Альберта Худояна. О передаче этого дела распорядился заместитель генерального прокурора Виктор Гринь. Он изъял из следственного департамента МВД уголовное дело Альберта Худояна, обвиняемого в мошенничестве на десять миллионов долларов.
Фото: СК РФ Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

Худоян сейчас под домашним арестом. Причем, продлевать домашний арест будет уже Следственный комитет.

Фото: Следственный комитет РФ
Бастрыкин: Резко сократилось число арестов по требованию следователей

Напомним, на прошлой неделе были задержаны два замначальника следственного комитета МВД Александр Бирюков и Александр Краковский, а также следователь по особо важным делам Александр Брянцев. Их обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями. Это часть 3 статьи 285 Уголовного кодекса РФ. Ни один из высокопоставленных чиновников свою вину не признал.

Напомним, трое сотрудников МВД были задержаны 2 апреля по подозрению в получении взятки в 10 миллионов долларов. Правда, во время обысков в Следственном департаменте МВД, проведенных в тот же день, доказательств получения взятки обнаружено не было.

По версии следствия, Краковский и Бирюков "ввели в заблуждение" замглавы МВД Александра Романова и посодействовали переводу Худояна из СИЗО под домашний арест. Для этого уголовное дело бизнесмена, изначально расследовавшееся московской полицией, было передано в вышестоящий следственный орган - в управление по расследованию организованной преступной деятельности следственного департамента МВД.

Защита настаивает, что никакого сговора между их подзащитным и полицейскими не было.

Двух заместителей начальников следственного департамента МВД РФ, генералов юстиции Александра Краковского и Александра Бирюкова ожидает "проверка на причастность к совершению других преступлений коррупционной направленности". Та же доследственная проверка также будет проводиться в отношении следователя по особо важным делам Александра Брянцева.

Басманный суд Москвы отправил Бирюкова и Брянцева в СИЗО до 1 июня 2020 года.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Борьба с коррупцией

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Песков: Новых сроков голосования по поправкам к Конституции нет
Кабмин ограничил размер наценки на маски и перчатки 10 копейками
Эпидемиолог назвал вакцинацию эффективным способом профилактики COVID-19
Роскосмос: "Союз-2.1а" ждет первый полет с экипажем
Российские эксперты назвали регионы с самыми высокими затратами на еду
Мошенники придумали схему обмана по возврату авиабилетов
Пустующие из-за карантина дачи защитит вневедомственная охрана