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06.04.2020 09:50
Рубрика: Общество

Стала известна стоимость домашнего тестирования на COVID-19

Текст: Ольга Игнатова

Стоимость тестирования на наличие в организме заболевания COVID-19, полученного в результате заражения коронавирусом нового типа SARS-CoV-2, составляет около 2 тысяч рублей.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Об этом сообщает Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD). Ранее Роспотребнадзор рассказал, что с 6 апреля сделать исследование на наличие в организме новой коронавирусной инфекции (SARS-CoV-2) можно не выходя из дома и без назначения врача.

Как уточняют в ведомстве, процедура забора биоматериала происходит на дому. Причем, практически бесконтактным способом. Специалист выездной службы Центра молекулярной диагностики привозит диагностический набор заказчику исследования. Но сам он при этом не забирает биоматериал, а только инструктирует человека, как взять мазок из ротоглотки самостоятельно. Сложностей по процедуре возникнуть не должно. После того, как человек передаст мазок, его кладут в контейнер и увозят на исследование. Результат будет готов в течение одного-двух дней. Его пришлют заказчику по электронной почте.

В самом Центре молекулярной диагностики уточняют, что тест предназначен для всех желающих. Но есть ограничения: у пациента не должно быть признаков простудных заболеваний, и не было контактов с людьми, инфицированными COVID-19. Исследование не может быть проведено анонимно, поэтому при оформлении заказа обязательно нужно указать паспортные данные. При оформлении заказа для ребенка до 14 лет указываются паспортные данные родителя. При звонке необходимо уточнить оператору, что исследование будет сдавать ребенок и приготовить свидетельство о рождении для внесения в заказ.

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Стоимость лабораторного исследования составляет 1250 рублей. Также дополнительно оплачивается 650 рублей за выезд сотрудника лаборатории, который привезет набор для взятия биоматериала и документы, а потом доставит их в лабораторию.

При оформлении заказа для нескольких пациентов по одному адресу услуга выезда специалиста оплачивается один раз. По Социальной карте москвича предоставляется скидка. Пока сделать тест можно в Москве и Подмосковье.

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