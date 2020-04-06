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06.04.2020 04:03
Рубрика: В мире

Трамп пригрозил ввести пошлины на импортную нефть

Президент США Дональд Трамп пообещал ввести "очень существенные" пошлины на импортируемую нефть, если ситуация на мировом энергетическом рынке не нормализуется. "Мы сейчас независимы. У нас есть своя нефть", - заявил глава Белого дома. Его слова приводит ТАСС.

Фото: iStock
Нефть подорожала на ожиданиях новой сделки по сокращению добычи

Ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что Москва "продолжит взаимодействие с партнерами в целях достижения договоренности по стабилизации мирового энергетического рынка".

Спрос на "черное золото" в мире сократился в 10-15 миллионов баррелей в сутки. И пока на рынке отсутствует понимание, где может быть самое дно. Данный фактор сейчас является доминирующим в причинах падения цены, объяснил глава Минэнерго РФ.

А президент России Владимир Путин предложил сократить объемы добычи нефти в мире на 10 миллионов баррелей в сутки. "Мы находимся в тесном контакте с нашими партнерами в Саудовской Аравии. Россия готова и к взаимодействию с США", - подчеркнул Путин.

В мире США Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Минэнерго Президент Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках Цена на нефть

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