Трамп пригрозил ввести пошлины на импортную нефть

Президент США Дональд Трамп пообещал ввести "очень существенные" пошлины на импортируемую нефть, если ситуация на мировом энергетическом рынке не нормализуется. "Мы сейчас независимы. У нас есть своя нефть", - заявил глава Белого дома. Его слова приводит ТАСС.

Ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что Москва "продолжит взаимодействие с партнерами в целях достижения договоренности по стабилизации мирового энергетического рынка".

Спрос на "черное золото" в мире сократился в 10-15 миллионов баррелей в сутки. И пока на рынке отсутствует понимание, где может быть самое дно. Данный фактор сейчас является доминирующим в причинах падения цены, объяснил глава Минэнерго РФ.

А президент России Владимир Путин предложил сократить объемы добычи нефти в мире на 10 миллионов баррелей в сутки. "Мы находимся в тесном контакте с нашими партнерами в Саудовской Аравии. Россия готова и к взаимодействию с США", - подчеркнул Путин.