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06.04.2020 04:14
Рубрика: В мире

Трамп пожелал заразившемуся коронавирусом Джонсону скорейшего выздоровления

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Фото: AFP/Tolga AKMEN Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Фото: AFP/Tolga AKMEN
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Фото: AFP/Tolga AKMEN

Президент США Дональд Трамп от лица всех американцев пожелал скорейшего выздоровления британскому премьер-министру Борису Джонсону, который в воскресенье был госпитализирован с коронавирусом.

Фото: AP Photo/Paul Sancya
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На брифинге в Белом доме Трамп рассказал, что узнал о госпитализации Джонсона от посла, лично с премьером он не разговаривал. Американский лидер подчеркнул, что Джонсон его друг, великолепный человек и прекрасный лидер, который ведет "свою личную борьбу с вирусом". Трамп выразил уверенность, что британский премьер поправится. "Он сильный мужчина, сильная личность", - цитирует ТАСС хозяина Белого дома.

Напомним, решение о госпитализации Бориса Джонсона было принято через 10 дней после того, как глава британского правительства объявил о том, что инфицирован коронавирусом. Как заявили в резиденции премьера на Даунинг-стрит 10, его положили в больницу в качестве меры предосторожности. "Однако, - пишет The Guardian, - уже несколько дней ходят слухи, что его состояние ухудшается".

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