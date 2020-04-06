Установлены требования к условиям отсрочки арендных платежей для бизнеса

Отсрочка предоставляется на срок до 1 октября, начиная с даты введения режима. Задолженность бизнес сможет оплатить в период с 1 января 2021 года по 1 января 2023 года поэтапно не чаще одного раза в месяц, равными платежами, размер которых не превышает половину ежемесячной платы по договору аренды.

На время действия особого режима в регионе льгота положена на всю сумму аренды, а после снятия ограничений и до 1 октября - на половину арендной платы. Стороны могут договориться о меньшем размере арендной платы, попадающем под отсрочку.

Владельцу недвижимости запрещено вводить дополнительные платежи в связи с предоставлением отсрочки, как и не применяются к арендатору штрафы и другие меры ответственности за несоблюдение порядка и сроков оплаты.

Кабинет министров рекомендовал владельцам коммерческих площадей предусмотреть снижение размера аренды в объявленные по всей стране нерабочие дни, а региональным властям - предоставить налоговые послабления тем собственникам недвижимости, которые войдут в положение арендаторов.