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06.04.2020 17:16
Рубрика: Власть

Установлены требования к условиям отсрочки арендных платежей для бизнеса

Текст: Владимир Кузьмин
Правительство установило требования к условиям и срокам отсрочки по договорам аренды бизнесом недвижимого государственного, муниципального или частного имущества, за исключением жилых помещений. Они распространяются на соглашения, в которых арендаторами выступают организации и индивидуальные предприниматели, работающие в отраслях, включенных в перечень наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции и которые заключены до введения субъектом Федерации режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Отсрочка предоставляется на срок до 1 октября, начиная с даты введения режима. Задолженность бизнес сможет оплатить в период с 1 января 2021 года по 1 января 2023 года поэтапно не чаще одного раза в месяц, равными платежами, размер которых не превышает половину ежемесячной платы по договору аренды.

Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
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На время действия особого режима в регионе льгота положена на всю сумму аренды, а после снятия ограничений и до 1 октября - на половину арендной платы. Стороны могут договориться о меньшем размере арендной платы, попадающем под отсрочку.

Владельцу недвижимости запрещено вводить дополнительные платежи в связи с предоставлением отсрочки, как и не применяются к арендатору штрафы и другие меры ответственности за несоблюдение порядка и сроков оплаты.

Кабинет министров рекомендовал владельцам коммерческих площадей предусмотреть снижение размера аренды в объявленные по всей стране нерабочие дни, а региональным властям - предоставить налоговые послабления тем собственникам недвижимости, которые войдут в положение арендаторов.

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