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06.04.2020 15:02
Рубрика: Власть

Утверждены меры поддержки наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

Текст: Владимир Кузьмин
Правительство утвердило ряд мер поддержки для организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых в сферах деятельности, наиболее пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции.

В частности, организациям, включенным по состоянию на 1 марта 2020 года в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, продлеваются сроки уплаты следующих налогов:

- налог на прибыль организаций, единый сельскохозяйственный налог, налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2019 год, - на 6 месяцев;

- налог на доходы физических лиц за 2019 год, уплачиваемый индивидуальными предпринимателями, - на 3 месяца;

- налоги (за исключением налога на добавленную стоимость, налога на профессиональный доход, налогов, уплачиваемых в качестве налогового агента) и авансовые платежи по налогам за март и I квартал 2020 год - на 6 месяцев, за апрель - июнь, за II квартал и первое полугодие 2020 года - на 4 месяца;

- налог, уплачиваемый в связи с применением патентной системы налогообложения, срок уплаты которого приходится на II квартал 2020 года, - на 4 месяца;

- если в регионах предусмотрена уплата авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу, за I квартал 2020 года они подлежат уплате не позднее 30 октября 2020 года, за II квартал 2020 года - не позднее 30 декабря.

Сроки представления налоговых деклараций и расчетов, время подачи которых приходится на март-май 2020 года, продляются на три месяца и до 15 мая срок представления налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость и расчетов по страховым взносам за I квартал 2020 года.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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На 1 июня 2020 года перенесены сроки начала проведения налоговых проверок, проверок соблюдения валютного законодательства Российской Федерации, вынесения решений по результатам проведенных налоговых проверок, принятия решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщиков.

Право на отсрочку или рассрочку по уплате налогов, авансовых платежей и страховых взносов имеют организации и индивидуальные предприятия из пострадавших отраслей, а также по отдельному решению правительства стратегические, системообразующие и градообразующие предприятия из других сфер, соответствующие одному из следующих критериев:

- снижение доходов более чем на 10 процентов;

- снижение доходов от реализации товаров и услуг более чем на 10 процентов;

- снижение доходов от реализации товаров и услуг по операциям, облагаемым налогом на добавленную стоимость по ставке 0 процентов, более чем на 10 процентов;

- получение убытка по данным налоговых деклараций по налогу на прибыль организаций за отчетные периоды 2020 года при условии, что за 2019 год убыток отсутствовал.

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