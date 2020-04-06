В Иране за все время коронавирусом заразились 300 медработников, 10 умерли

В Исламской Республике с 19 февраля, когда в стране впервые объявили о первых заболевших коронавирусом, по настоящее время коронавирусной инфекцией заразились 300 сотрудников медицинских учреждений. Об этом сообщило агентство ILNA со ссылкой на данные Организации социального обеспечения Ирана. Десять заразившихся COVID-19 медработников скончались.

Всего количество инфицированных коронавирусом в ИРИ на данный момент составляет 60,5 тысячи. Скончались более 3,7 тысячи человек. За минувшие сутки в стране зарегистрировано 2274 новых случаев заражения.