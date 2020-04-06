Верховный суд отменяет штрафы водителям, наказанным с помощью гаджетов

Верховный суд продолжает отменять штрафы, вынесенные в автоматическом режиме с помощью устройств, возможность работы которых без оператора не установлена. Речь идет о нарушениях, которые фиксируются с помощью мобильных устройств как простыми гражданами, так и сотрудниками различных структур, которые выявляют факты неоплаченной парковки.

Напомним, что еще в июле прошлого года Пленум Верховного суда выпустил постановление о применении и толковании так называемой "автомобильной" 12-й главы Кодекса об административных правонарушениях. В этом постановлении в том числе говорится о том, что под автоматическим режимом следует понимать работу технического средства без какого-либо непосредственного воздействия на него человека. Такое средство должно быть размещено в стационарном положении либо на движущемся по утвержденному маршруту транспортном средстве. Оно должно быть сертифицировано в качестве средства измерения, иметь действующее свидетельство о метрологической поверке.

Если нарушение было зафиксировано с помощью технических средств, которые не работали в автоматическом режиме, либо с использованием других технических средств (например, телефона, видеокамеры, видеорегистратора), то в данном случае особый порядок привлечения к административной ответственности не применяется. То есть в таком случае необходимо установить того, кто нарушил правила. Для чего оформить протокол и провести административное расследование.

Суд должен установить, относится ли комплекс к средствам автоматизированной фотовидеофиксации нарушений

После этого решения Верховного суда, соответствующие поправки были внесены в КоАП. Причем после него суды в массовом порядке стали отменять подобные дела.

Однако что-то пошло не так. И Верховному суду до сих пор приходится разбираться со штрафами, вынесенными в упрощенном порядке на собственников автомобилей благодаря активному, но не совсем правомерному использованию различных электронных помощников. Сразу несколько таких дел Верховный суд отправил на новое рассмотрение в районные суды.

Так, например, некто Хамидгалеев был привлечен за нарушение пункта 2.5 Правил пользования городскими парковками и размещения на них транспортных средств без осуществление оплаты.

Согласно постановлению должностного лица от 2 декабря 2017 года, административное правонарушение зафиксировано специальным техническим средством фотосъемки, - работающим в автоматическом режиме аппаратно-программным комплексом "ПаркНет". Поэтому Хамидгалеев привлечен к административной ответственности без составления протокола об административном правонарушении.

Однако Верховный суд указал, что в нарушение требований статьи 26.1 КоАП судебными инстанциями не проверено, относится ли программно-аппаратный комплекс к специальным техническим средствам, имеющим функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствам фото- и киносъемки, видеозаписи, а также не установлено, функционировал ли указанный комплекс в автоматическом режиме (без участия человека (оператора). Постановление должностного лица также не содержит таких сведений. Поэтому ВС отменил все решения по этому делу и направил его на новое рассмотрение в районный суд.

Примечательно, что после принятого в июле прошлого года постановления Пленума Верховного cуда Госавтоинспекция перестала выносить в упрощенном порядке штрафы автовладельцам за нарушения, выявленные с помощью таких устройств. Но местные администрации за нарушения в области благоустройства территорий продолжают использовать такие средства и выносить по ним наказания в автоматическом порядке. Как считают адвокаты, такая практика продолжится и далее. И отменять такие решения по-прежнему будет Верховный суд. Так что собственникам автомобилей, чтобы обжаловать такие решения, придется идти от начала и до конца судебной цепочки.